Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Μόσχα διαπιστώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην αντιρωσική πολιτική των Ευρωπαίων συμμάχων τους».

Παράλληλα, ο Ριαμπκόφ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον απομακρύνεται από τις συνεννοήσεις που είχαν επιτευχθεί κατά τη συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, στο Άνκορατζ της Αλάσκας, τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επιπλέον, ο Ρώσος αξιωματούχος εκτίμησε ότι δεν διαφαίνεται προοπτική για την επανέναρξη στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον «στο προβλέψιμο μέλλον».



Πηγή: skai.gr

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