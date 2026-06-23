Καβάλα: Σύλληψη δύο ατόμων για ναρκωτικά - Η εμπλοκή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τις μεσημβρινές ώρες χθες συνελήφθησαν ένας 24χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Μπαχρέιν) και ένας 59χρονος ημεδαπός για παράβαση διατάξεων του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», από στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 24χρονο στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Καβάλας πριν από τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου με προορισμό το λιμάνι της Θάσου, βρέθηκε στην κατοχή του, μια νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη σε μορφή ξηρού ανθού, μικτού βάρους 3,9 γραμμαρίων.

Από την εξέλιξη της έρευνας προέκυψε ότι ο ανωτέρω είχε προμηθευτεί τις ναρκωτικές ουσίες από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Καβάλας, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 59χρονος ιδιοκτήτης.

Ακολούθως κατασχέθηκαν τα κάτωθι:

· 7 χάρτινες συσκευασίες περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη σε μορφή ξηρού ανθού, συνολικού μικτού βάρους 48,8 γραμμαρίων,

· 11 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη σε μορφή ξηρού ανθού, συνολικού μικτού βάρους 531,7 γραμμαρίων,

· 20 σφραγισμένες συσκευασίες με αυτοσχέδια τσιγάρα περιέχοντα ακατέργαστη κάνναβη σε μορφή ξηρού ανθού,

· 6 πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες ανταλλακτικά ατμίσματος με έλαια κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 71,4 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε νόμιμη έρευνα στην οικία του 59χρονου, παρουσία δικαστικής λειτουργού, όπου ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια νάιλον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 15,6 γραμμαρίων και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, οι ανωτέρω ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν στο Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καβάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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