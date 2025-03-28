Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος έναρξης υποβολής αιτήσεων για δωρεάν κρατικό χρήμα από 14.000 ευρώ ως και 105.000 ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια και η ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης «ενεργοποίησε» δύο νέα προγράμματα τα οποία δίνουν έμφαση και επιχορηγούν επενδύσεις που αφήνουν «πράσινο αποτύπωμα».

Η υποβολή των αιτήσεων, βάσει του σχετικού σχεδιασμού, αναμένεται να ξεκινήσει στις 30 Απριλίου και ώρα 13:00, με την προθεσμία να λήγει στις 30 Ιουνίου και ώρα 15:00. Δικαίωμα να διεκδικήσουν τις σχετικές χρηματοδοτήσεις έχουν τόσο νέες και υπό σύσταση όσο και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Τι προβλέπουν τα νέα προγράμματα

Συγκεκριμένα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας υπέγραψε, δύο νέες Προσκλήσεις ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027, για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στα μικρά νησιά έως 3.100 κατοίκους, των Περιφερειών Βορείου - Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Αναλυτικά, οι προσκλήσεις αφορούν σε:

1. «Ενίσχυση της Ίδρυσης Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 («Επιχειρώ πράσινα»)».

Ο Προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης είναι 30 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (απογραφή 2021).

2. «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 («Επιχειρώ Πράσινα»)».

Ο Προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (απογραφή 2021).

Μέσω των δύο αυτών Προσκλήσεων ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 20.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποια επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτούνται

Οι δράσεις ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και τη συγκράτηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.

Έμφαση δίνεται σε επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, εξοπλισμός & μεταφορικά μέσα και παροχή υπηρεσιών.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Ποιες επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα). Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες υποβλήθηκαν τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα).

Η Αναλυτική Πρόσκληση του Προγράμματος, καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν, μπορούν να βρεθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔΑΜ www.eydam.gr,www.eydam.gr του ΕΣΠΑ www.espa.gr, στην ιστοσελίδα του ΟΠΣΚΕ https://app.opske.gr/, του www.efepae.gr και της ΕΛΑΝΕΤ www.elanet.gr.

Πηγή: skai.gr

