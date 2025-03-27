Wall Street: Κλείσιμο με πτώση και στους τρεις μεγάλους δείκτες

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο των δασμών που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι τίτλοι των αυτοκινητοβιομηχανιών General Motors (–7,36%) και Ford (–3,88%).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 155,09 μονάδων (–0,37%), στις 42.299,70 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 94,98 μονάδων (–0,53%), στις 17.804,03 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,89 μονάδων (–0,33%), στις 5.693,31 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

