160 δισ. ευρώ χρωστούν οι Έλληνες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία - Η ακτινογραφία των οφειλών

Στα 3,6 δισ. ευρώ ήταν τα «καθαρά» χρέη που προστέθηκαν στα βιβλία της ΑΑΔΕ το 2024 φτάνοντας συνολικά στα 110,6 δισ. ευρώ.

10,8 δισ. ευρώ ήταν η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 7,2 δισ. ευρώ ήταν οι εισπράξεις και οι διαγραφές.

Σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση που βρίσκεται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, από τα 110,6 δισ. ευρώ:

Το 60,6% (51,1δισ. ευρώ) είναι φορολογικές οφειλές

Το 29% είναι πρόστιμα (24,4 δισ. ευρώ)

Το 10,4% (8,8δισ€) είναι μη φορολογικές οφειλές όπως δάνεια, δικαστικά έξοδα και καταλογισμοί

26,3 δισ. ευρώ, περίπου δηλαδή το ένα τέταρτο των οφειλόμενων θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης

Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα 49,3 δισ. ευρώ των οφειλών προς το ΚΕΑΟ – αυξημένα κατά 1,7 δισ. ευρώ από πέρυσι - τότε τα συνολικά χρέη φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αγγίζουν τα 160δισ€.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι παρότι τα χρωστούμενα στην εφορία αυξάνονται, οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μειώνονται. Το σύνολο τους ανέρχεται σε 3,84 εκατ., 90.256 λιγότεροι σε σύγκριση με πέρυσι. Η μείωση των οφειλετών παρατηρείται κυρίως στις πολύ μικρές κατηγορίες χρεών. Ειδικά στα χρέη έως 500€ οι οφειλέτες είναι περίπου 116.473 λιγότεροι. Για μεγαλύτερα χρέη οι μπαταχτσήδες έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι όπως φαίνεται και στον πίνακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι «εκατομμυριούχοι» αβγάτισαν κατά 450 ΑΦΜ:

ΧΡΕΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 2024 ΔΙΑΦΟΡΑ 2023

<50€ 666.600 -24.043

50€-500€ 1.309.404 -92.431

500€-10.000€ 1.480.872 +1.913

10.000€-100.000€ 326.962 +20.661

100.000€-1εκατ€ 47.701 +3.194

>1εκατ€ 9.830 +450

Αυτός ο μικρός αριθμός των περίπου 9.830 οφειλετών (ούτε το 2,5% του συνόλου) χρωστά περίπου 84,3δισ€, περίπου δηλαδή το 77,5% των συνολικών οφειλών προς την εφορία. Οι οποίοι μάλιστα αβγάτισαν και τις οφειλές τους κατά 2δισ€ σχεδόν

Στον αντίποδα το 90% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000€, όμως το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, 4 δισ. ευρώ, μόλις που ξεπερνά το 3,6% των συνολικών οφειλών.

Οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38,5% του συνόλου, αγγίζοντας τα 42,5 δισ. ευρώ ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 68 δισ.€ ποσό που αντιστοιχεί στο 61,5% του συνόλου. Κι όπως μπορεί να υποψιαστεί κάποιος η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών οφειλών έως 10.000€ (88%) προέρχεται από φυσικά πρόσωπα (το ποσοστό ανεβαίνει στο 97,9% για οφειλές έως 50€) και η συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων οφειλών άνω του 1εκατ€ (69,5%) προέρχεται από τις επιχειρήσεις.

Είναι ατυχές το γεγονός ότι από όλα αυτά τα χρέη μόλις το 4,4%, περίπου δηλαδή 3,7δισ€ βρίσκεται σε ρύθμιση. Το 17,2% των ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων αφορά χρέη από 500€ έως 10.000€, που είναι και η κατηγορία με τις πιο πολλές ρυθμίσεις.

Ως προς τις επιχειρήσεις, το 23,2% των ρυθμισμένων οφειλών αφορά χρέη από 10.000€ έως 100.000€.

