Μοιάζει «αναπόφευκτο» πως οι νέοι τελωνειακοί δασμοί που αποφάσισε να εφαρμοστούν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα δώσουν ώθηση στον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, δήλωσε χθες Πέμπτη η πρόεδρος του παραρτήματος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Fed) στη Βοστώνη.

«Μοιάζει αναπόφευκτο ότι οι τελωνειακοί δασμοί θα αυξήσουν τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην πόλη η Σούζαν Κόλινς, η οποία συμμετέχει φέτος στη λήψη αποφάσεων για τη νομισματική πολιτική που παίρνει ο ομοσπονδιακός κεντρικός πιστωτικός θεσμός.

Αν υπάρξει όντως «αύξηση του επιπέδου των τιμών», θα υπάρξει «γρήγορα» αντανάκλαση «στον πληθωρισμό», είπε η κυρία Κόλινς. «Κατόπιν, εν καιρώ, θα φανούν πληθωριστικές δυνάμεις», συνέχισε.

Σύμφωνα με την ίδια, αν υπάρξουν κι άλλοι τελωνειακοί δασμοί, ή αν είναι πιο γενικευμένοι, οι πληθωριστικές τάσεις θα «επιμείνουν» περισσότερο.

Τα σχόλια της κυρίας Κόλινς συνάδουν σε αδρές γραμμές με αυτά του συναδέλφου της στη Fed, προέδρου του παραρτήματος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας στο Σεντ Λούις, του Αλμπέρτο Μουσαλέμ, που επίσης ψηφίζει για τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve φέτος.

Προχθές Τετάρτη ο κ. Μουσαλέμ προέβλεψε ότι οι τελωνειακοί δασμοί πιθανόν θα έχουν αντίκτυπο στις τιμές κατά τρόπο άμεσο αλλά χρονικά «περιορισμένο», πλην όμως οι έμμεσες συνέπειες των μέτρων αυτών θα μπορούσαν να έχουν πιο «επίμονες» συνέπειες στην πορεία του πληθωρισμό.

Στην πιο πρόσφατη συνεδρίασή της τη 19η Μαρτίου, η Fed αποφάσισε να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της ωσότου να φανούν πιο καθαρά τα αποτελέσματα των πολιτικών του προέδρου Τραμπ.

Τα στελέχη της εξάλλου αναθεώρησαν προς το χειρότερο τις προβλέψεις τους για την πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Εκτίμησαν ιδίως ότι ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος στα τέλη του 2025 από την πρόβλεψη που έκαναν τον Δεκέμβριο (2,7% σε ετήσιο ρυθμό).

Σύμφωνα τουλάχιστον με τον επίσημο δείκτη PCE, ο πληθωρισμός βρισκόταν περί το 2,5% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, από 2,6% έναν μήνα νωρίτερα. Τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα.

