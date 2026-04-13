ΔΟΕ: Είμαστε έτοιμοι για νέα αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων αν χρειαστεί

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ελπίζει να μη χρειαστεί νέα αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, αλλά πρόσθεσε ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος να δράσει αν το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν το απαιτήσει.

Ο 32μελής IEA συμφώνησε τον περασμένο μήνα να αποδεσμεύσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα, στη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση που έχει γίνει ποτέ, σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν οι αγορές πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια από το Στρατηγικό Πετρελαϊκό Απόθεμά τους.

«Ελπίζω, πραγματικά ελπίζω, να μη χρειαστεί να το κάνουμε, αλλά αν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να δράσουμε», δήλωσε ο Μπιρόλ.

Ο Μπιρόλ επανέλαβε σε εκδήλωση του Atlantic Council στην Ουάσινγκτον ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει τη χειρότερη διαταραχή στην παγκόσμια ενέργεια που έχει σημειωθεί ποτέ και δήλωσε ότι περισσότερες από 80 πετρελαϊκές και αεριοπαραγωγικές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων μονάδων παραγωγής, τερματικών σταθμών και διυλιστηρίων σε όλη τη Μέση Ανατολή, έχουν υποστεί ζημιές.

Οι τιμές αναφοράς του πετρελαίου διαπραγματεύονται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.

