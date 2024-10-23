Σαράντης: Πωλήσεις 452 εκατ. ευρώ στο 9άμηνο, αυξημένες κατά 27,9%

Σε 452 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Γρ. Σαράντης το εννεάμηνο 2024, συμπεριλαμβανομένης της Stella Pack, έναντι 353,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023, αυξημένες κατά 27,9%, όπως ανακοινώθηκε.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις το εννεάμηνο 2024 (μη συμπεριλαμβανομένης της Stella Pack) ανήλθαν σε 393,3 εκατ. ευρώ έναντι 353,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023, αυξημένες κατά 11,3%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), συμπεριλαμβανομένης της Stella Pack, κατά το εννεάμηνο 2024 διαμορφώθηκαν στα 63,0 εκατ. ευρώ έναντι 47,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023, αυξημένα κατά 31,7% με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 13,9% (έναντι 13,5% το εννεάμηνο 2023) αυξημένο κατά 41 μονάδες βάσης. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 29,9% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2023 και διαμορφώθηκαν σε 48,1 εκατ. ευρώ (EBIT εννεαμήνου 2023: 37,0 εκατ. ευρώ).

Το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε στο 10,6% το εννεάμηνο 2024 έναντι 10,5% το εννεάμηνο 2023, αυξημένο κατά 16 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Μη συμπεριλαμβανομένης της Stella Pack, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2024 διαμορφώθηκαν στα 54,7 εκατ. ευρώ έναντι 47,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023, αυξημένα κατά 14,3% υπογραμμίζοντας την επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης από την αύξηση των πωλήσεων. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 13,9% (έναντι 13,5% το εννεάμηνο 2023) αυξημένο κατά 37 μονάδες βάσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 42,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 15,1% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2023 (EBIT εννεαμήνου 2023: 37,0 εκατ. ευρώ) με το περιθώριο ΕΒΙΤ να διαμορφώνεται στο 10,8% το εννεάμηνο 2024 έναντι 10,5% το εννεάμηνο 2023, αυξημένο κατά 36 μονάδες βάσης.

Ο Γιάννης Μπούρας, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2024: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις κατά τη διάρκεια και αυτής της περιόδου, με την εστιασμένη υλοποίηση της στρατηγικής μας να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου. Η έμφαση και η διαρκής επένδυση στις κύριες κατηγορίες μας, σε συνδυασμό με την επέκταση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά στην κατηγορία της Οικιακής Φροντίδας με την ενσωμάτωση της Stella Pack, οδήγησαν σε ισχυρά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της εννεάμηνης περιόδου του έτους. Η σταθερή δέσμευσή μας τόσο για την απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών και για την αποτελεσματικότητα μέσα από τον ψηφιακό επιχειρησιακό μας μετασχηματισμό όσο και για την ενίσχυση των ανθρώπων μας μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τροφοδοτεί περαιτέρω τη δυναμική της βιώσιμης ανάπτυξής μας. Καθώς οδεύουμε προς το τέλος του 2024, παραμένουμε σταθερά σε τροχιά ανάπτυξης, επικεντρωμένοι στην επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Ημέρας Επενδυτών που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2024. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους μας σε όλες τις αγορές μας και τον Όμιλο για την ενέργεια και την αφοσίωσή τους να ισχυροποιούν ολοένα και περισσότερο τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, δημιουργώντας από κοινού περαιτέρω μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

