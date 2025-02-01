Στον «πάγο» το «κούρεμα» των αντικειμενικών τιμών ακινήτων

Του Βαγγέλη Δουράκη

Στον … «πάγο» παραμένει το «κούρεμα» των αντικειμενικών τιμών ακινήτων στους 12 Δήμους της χώρας που βγήκαν «κερδισμένοι» από τις ενστάσεις τις οποίες υπέβαλαν για τις αναπροσαρμογές των αξιών τον Ιούνιο του ’21. Ο επαναπροσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών σε 36 ζώνες, των εν λόγω Δήμων, παραμένει σε εκκρεμότητα, δεδομένου ότι οι ιδιώτες εκτιμητές που ανέλαβαν το έργο δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σχετικές εισηγήσεις προς το υπουργείο Οικονομικών.

Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ανάθεση του έργου στους εκτιμητές, το χρονοδιάγραμμα δεν έχει τηρηθεί με την διαδικασία να προχωρά με… «ρυθμούς χελώνας». Πάντως, ακόμη και αν «σφραγιστούν» οι μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες, αυτές δεν θα ισχύσουν αναδρομικά, αλλά από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Τι έγινε μετά την αναπροσαρμογή του 2021

Οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων αναπροσαρμόστηκαν τον Ιούνιο του 2021, μετά από τις εισηγήσεις που υπέβαλαν οι εκτιμητές τους οποίους είχε προσλάβει το υπουργείο Οικονομικών.

Οι εισηγήσεις των εκτιμητών στηρίζονταν στις καταγραφές των τιμών αγοράς των ακινήτων που συγκέντρωναν από το 2020, όταν και τους ανατέθηκε το εν λόγω έργο.

Με βάση τις προτάσεις των εκτιμητών το υπουργείο Οικονομικών αναπροσάρμοσε τις αντικειμενικές τιμές, οι οποίες, παρότι ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο του 2021, ίσχυσαν από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Όμως, σε ορισμένους Δήμους της χώρας υπήρξαν αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε πως οι τιμές-εφορίας των ακινήτων σε ορισμένες ζώνες ήταν υψηλότερες, σε σχέση με τις εμπορικές.

Τότε το ΥΠΟΙΚ κάλεσε τους δήμους της χώρας που θεωρούσαν ότι οι αντικειμενικές τιμές ήταν υψηλότερες των αγοραίων να υποβάλουν συγκεκριμένα αιτήματα και παραδείγματα.

Υπέβαλαν σχετικά αιτήματα περίπου 169 Δήμοι, αλλά η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποδέχτηκε τις ενστάσεις μόνο για τους 12 Δήμους της χώρας.

Μάλιστα, η «διόρθωση» δεν θα αφορά το σύνολο των εκτάσεων, αλλά μόνο επιμέρους ζώνες, οι οποίες συνολικά φτάνουν τις 36.

Πως θα αλλάξουν οι τιμές των ακινήτων και σε ποιες περιοχές

Για να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στις τιμές, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπουργικής απόφασης, οι εκτιμητές μπορούν να αναζητήσουν συγκριτικά στοιχεία των συνηθέστερα απαντώμενων ακινήτων της κάθε ζώνης, προκειμένου, με τις κατάλληλες αναγωγές να εισηγηθούν, την τιμή εκκίνησης ανά ζώνη.

Δηλαδή, σε κάθε ζώνη, θα αναζητήσουν τις τιμές αγοράς/πώλησης τριών τουλάχιστον ακινήτων παρόμοιων χαρακτηριστικών, με βάση την παλαιότητα.

Οι δικαιοπραξίες επί των ακινήτων θα πρέπει να έχουν γίνει κατά το 12μηνο, από 27 Ιανουαρίου 2019 έως 27 Ιανουαρίου 2020.

Κατά την εκτίμηση, δύνανται να χρησιμοποιηθούν συγκριτικά στοιχεία, τα οποία προέρχονται από την επαγγελματική δραστηριότητα των εκτιμητών.

Συγκριτικά στοιχεία που προέρχονται από κοντινές περιοχές εκτός της υπό εκτίμηση ζώνης γίνονται αποδεκτά μόνο εφόσον κριθούν απαραίτητα από τους εκτιμητές και έπειτα από ειδική αιτιολόγηση.

Η αυτοψία στην περιοχή ανάθεσης κρίνεται απαραίτητη, ενώ η αυτοψία των χρησιμοποιούμενων συγκριτικών κρίνεται σκόπιμη αλλά όχι υποχρεωτική. Οι εκτιμητές αποδίδουν στις εκτιμήσεις τους τις διαφορές στις αξίες των ακινήτων από ζώνη σε ζώνη και από περιοχή σε περιοχή.

Οι αντικειμενικές τιμές αναμένεται να μειωθούν στις ακόλουθες ζώνες των 12 Δήμων:

ΣΤ’ του Δήμου Βριλησσίων

ΙΕ’ και ΙΘ’ του Δήμου Χαλανδρίου

Α’ των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Β’ και Γ’ του Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Ε’ του Δήμου Γλυφάδας

Ε’, Ζ’, Θ’, Ι’, ΙΑ’, ΙΒ’, ΙΓ’, ΙΕ’ και ΙΖ’ του Δήμου Πειραιά

ΙΒ’ του Δήμου Πύργου Ηλείας

Α' του Δήμου Ιθάκης (περιλαμβάνει όλη την πόλη)

Α’ του Δήμου Αστυπάλαιας (περιλαμβάνει όλη την πόλη)

Α’ των οικισμών Βωλάδας, Κυρά Παναγιάς, Μενεταί, Πύλαι, Σπόας, Θεολόγου και Κρεμαστής του Δήμου Καρπάθου (κάθε οικισμός είναι μία μόνο Ζώνη)

Α’ του Δήμου Καρπάθου (περιλαμβάνει όλη την πόλη)

Α’ του οικισμού Παστίδας του Δήμου Ρόδου (περιλαμβάνει όλο τον οικισμό)

Α’, Ε’, Ζ’ και ΣΤ’ του Δήμου Ρόδου

Α’ των οικισμών Εμπορειός και Πεδίον του Δήμου Σύμης (κάθε οικισμός είναι μία Ζώνη)

Δ’ του Λουτρακίου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας.



Πηγή: skai.gr

