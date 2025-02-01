Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά την επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο για την επικείμενη επιβολή δασμών σε εισαγωγές προϊόντων από τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 337,47 μονάδων (–0,75%), στις 44.544,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 54,31 μονάδων (–0,28%), στις 19.627,44 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 30,64 μονάδων (–0,50%), στις 6.040,53 μονάδες.

