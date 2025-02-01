Σε 15 ημέρες αναμένεται να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα του βελτιωμένου προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με την αύξηση του ποσοστού επιδότησης από 40 σε 60% και αύξηση του ποσού από τις 10.000 ευρώ σε 13.500 ευρώ, που αναμένουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, υπάρχει πρόβλεψη και για όσους είχαν ενταχθεί στο αρχικό πρόγραμμα και είχαν υποβάλει αιτήσεις όταν το ποσό της συνολικής δαπάνης ήταν μικρότερο.

Στόχος του προγράμματος, εκτός από την ανακαίνιση των κατοικιών ώστε αργότερα οι ιδιοκτήτες να τις διαθέσουν προς ενοικίαση για τουλάχιστον μία τριετία, αποτελεί και η ένταξη περισσοτέρων σπιτιών στην αγορά, που θα αμβλύνει το πρόβλημα στέγασης που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας.

Προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, έχει ως αντικείμενο την επιδότηση επισκευής και ανακαίνισης κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους προς εκμίσθωση για τα τουλάχιστον επόμενα 3 έτη. Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις:

Να έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%,

το ακίνητο να έχει έκταση έως 100 τ.μ. και να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

να έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ και να διαθέτουν ακίνητη περιουσία της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ,

το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών.

δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους τα τελευταία 5 χρόνια.

Σημειώνεται ότι με την αρχική ρύθμιση, οι εντασσόμενοι στο Πρόγραμμα επιδοτούνταν για πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης ύψους μέχρι 10.000 ευρώ για υλικά και εργασίες επί κλειστών κατά τα τελευταία τρία χρόνια ιδιωτικών ακινήτων. Η δε επιδότηση ανερχόταν έως το 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών, υπό τους πρόσθετους όρους της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εξόφλησης, καθώς και της εκμίσθωσης του ακινήτου για τα τουλάχιστον επόμενα 3 έτη. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη εκταμιευθεί 2,3 εκατ. ευρώ σε 1.210 εγκεκριμένες αιτήσεις.

Με τις πρόσφατες βελτιώσεις από την υπουργό Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, ώστε το πρόγραμμα να γίνει πιο ελκυστικό, αυξήθηκε το ύψος του ποσού της δαπάνης και το ποσοστό επιδότησης για όλους τους ιδιοκτήτες (ήδη ενταχθέντες και εντασσόμενους) με το ύψος των δαπανών να ανέρχεται πλέον έως το ποσό των 13.500 ευρώ και το ποσοστό αυξάνεται από 40% στο 60% επί των πραγματοποιηθεισών δαπανών, ήτοι έως το ποσό των 8.100 ευρώ. Επιπλέον, στις δαπάνες προστέθηκαν νέες κατηγορίες υλικών και εργασιών.

Οι νέες κατηγορίες

Οι νέες κατηγορίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Εργολάβοι Ειδικού Εμπορίου (που δεν έχουν ταξινομηθεί σε προγενέστερες κατηγορίες εργολάβων που είναι ήδη ενταγμένες στο Πρόγραμμα)

Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού

Εμπορικός εξοπλισμός (μη ταξινομημένος σε άλλες κατηγορίες)

Βιομηχανικές προμήθειες

Διαρκή αγαθά

Χημικά και συναφή προϊόντα

Μεσίτες και διαχειριστές ακινήτων

Πλυντήρια, Καθαριστήρια και Υπηρεσίες Ενδυμάτων

Υπηρεσίες Διαχείρισης, Παροχής Συμβουλών και Δημοσίων Σχέσεων

Ενοικίαση Εξοπλισμού

Επιχειρηματικές Υπηρεσίες - Μη Ταξινομημένες Αλλού

Διάφορα Καταστήματα / Συνεργεία Επισκευής

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω πλατφόρμας, η οποία θα επαναλειτουργήσει στις 15 Φεβρουαρίου 2025 και φορέας υλοποίησης είναι η ΔΥΠΑ.

Τι προβλέπεται για τους ήδη ενταχθέντες δικαιούχους

Δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την αναγνώριση ως επιλέξιμων νέων ή ήδη πραγματοποιηθεισών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν ήδη περιληφθεί στην αρχική αίτησή τους, εφόσον το συνολικό ύψος των δαπανών ανακαίνισης δεν υπερβαίνει το ποσό των 13.500 ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή και πριν την υποβολή της αίτησης, αντλείται ο Α.Φ.Μ. του ενδιαφερομένου καθώς και ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα που ήδη έχει εκδοθεί.

Η αίτηση δεν ελέγχεται εκ νέου ως προς την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του ενδιαφερομένου. Υπόκειται μόνον σε έλεγχο μη υπέρβασης του συνολικού ύψους δαπανών ανακαίνισης και με την επιφύλαξη της αναγνώρισης δαπανών.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης αναγνώρισης δαπανών εκδίδεται απόφαση πληρωμής. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης έχει ήδη εκδοθεί απόφαση πληρωμής, εκδίδεται νέα επικαιροποιημένη απόφαση πληρωμής, στην οποία αναγράφεται νέο ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στον εκάστοτε δικαιούχο, αφαιρουμένου του ήδη καταβληθέντος ποσού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

