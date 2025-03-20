Την πιστοληπτική ικανότητα του δήμου Αθηναίων σε Baa3 από Ba1, με σταθερές προοπτικές, αναβάθμισε ο οίκος Moody's. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε και η βασική πιστοληπτική αξιολόγηση (BCA) στο Baa3 από Ba1.

«Η νέα αναβάθμιση αποτελεί ένδειξη της ισχυρής δημοσιονομικής θέσης της Αθήνας, της αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης και της προοπτικής για ισχυρά οικονομικά μεγέθη στο μέλλον», αναφέρει ο δήμος στη σχετική ανακοίνωσή του και προσθέτει πως «η Moody's επισημαίνει ότι η πόλη επωφελείται από το βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον και τη μειωμένη έκθεση σε συστημικούς κινδύνους».

Όπως τονίζεται από τη δημοτική Αρχή, τα στοιχεία του 2024 δείχνουν ότι η Αθήνα είχε θετικό πρωτογενές λειτουργικό ισοζύγιο και πλεόνασμα χρηματοδότησης, με προσδοκίες για συνεχιζόμενα θετικά υπόλοιπα τα επόμενα χρόνια, ενώ το χρέος της Αθήνας παραμένει χαμηλό, φτάνοντας περίπου το 22% των λειτουργικών εσόδων στο τέλος του 2024, με την πρόβλεψη να μειωθεί περαιτέρω έως το 2025.

«Παράλληλα, το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του δήμου εγγυάται τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του, ενώ η Moody's τονίζει ότι η αναβάθμιση δεν βασίζεται σε προσδοκίες για κρατική στήριξη, αλλά στην αυτονομία και ανθεκτικότητα των οικονομικών του δήμου», επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση του δήμου και στο τέλος προσθέτει:

«H Αθήνα επενδύει σε έργα υποδομών, πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και καινοτόμες δράσεις, που ενισχύουν ταυτόχρονα την οικονομική της ευρωστία. Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία της Αθήνας προς τη διαρκή οικονομική ανάπτυξη και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας περαιτέρω την αξιοπιστία και την οικονομική ευρωστία της πόλης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

