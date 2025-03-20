Λαγκάρντ: Η αυξανόμενη αβεβαιότητα σημαίνει ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να δεσμευτεί για την πορεία των επιτοκίων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι σε θέση να αναλάβει σταθερές δεσμεύσεις για τα επιτόκια λόγω της αυξημένης απρόβλεπτης κατάστασης όσον αφορά το εμπόριο, σύμφωνα με την πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Ενώ η διαδικασία αποπληθωρισμού παραμένει «σε καλό δρόμο», η Λαγκάρντ δήλωσε στους Ευρωπαίους βουλευτές στις Βρυξέλλες ότι η Ευρωζώνη είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε αλλαγές στην πολιτική των δασμών, γεγονός που αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη στις προβλέψεις της ΕΚΤ.

«Ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες αυξανόμενης αβεβαιότητας, θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που θα εξαρτάται από τα δεδομένα και από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης νομισματικής πολιτικής», δήλωσε η Λαγκάρντ την Πέμπτη σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. «Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων».

Η υποχώρηση του πληθωρισμού επέτρεψε στην ΕΚΤ να μειώσει σταδιακά τα επιτόκια, με την τελευταία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης αυτόν τον μήνα να αφήνει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%. Το αν και πότε θα έρθουν περαιτέρω μειώσεις είναι όλο και πιο δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω των εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ, της αβεβαιότητας σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία και του επερχόμενου «άλματος» στις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες.

Όλα αυτά κάνουν τους επενδυτές λιγότερο σίγουρους ότι θα υπάρξει έβδομη μείωση των επιτοκίων τον Απρίλιο, αν και εξακολουθούν να κλίνουν προς δύο ακόμη φέτος. Υποστηρίζοντας αυτή την άποψη, η Eurostat ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο πληθωρισμός του Φεβρουαρίου ήταν βραδύτερος από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, στο 2,3%.

Το κλειδί θα είναι αν τα δημοσιονομικά ανοίγματα μπορούν να αντισταθμίσουν τυχόν ζημιές από τους αμερικανικούς δασμούς στην εύθραυστη οικονομία της ευρωζώνης, καθώς και η ενδεχόμενη επίδραση των δύο παραγόντων στις τιμές.

Η Λαγκάρντ επικαλέστηκε ανάλυση της ΕΚΤ, σύμφωνα με την οποία ένας αμερικανικός δασμός 25% στις ευρωπαϊκές εισαγωγές θα μείωνε την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής κατά περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες κατά το πρώτο έτος. Τα αντίποινα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αύξαναν το ποσοστό περαιτέρω σε περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα. Ταυτόχρονα, οι προοπτικές του πληθωρισμού θα γίνουν σημαντικά πιο αβέβαιες, τόνισε η Λαγκάρντ. Βραχυπρόθεσμα, τα ευρωπαϊκά αντίποινα και μια ασθενέστερη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ θα μπορούσαν να αυξήσουν την αύξηση των τιμών κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα, είπε.

Η Λαγκάρντ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για αμφίπλευρους κινδύνους στις προοπτικές του πληθωρισμού. Επιφυλακτικότητα επικρατεί και αλλού, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Τετάρτη και η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να πράξει το ίδιο αργότερα σήμερα.

