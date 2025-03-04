Το σύνολο των υπόχρεων φορέων του δημοσίου απέστειλαν εμπρόθεσμα τα φορολογικά στοιχεία τους στην ΑΑΔΕ, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 17 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο η διορία που είχαν οι φορείς του δημοσίου να αποστείλουν τα στοιχεία προς την ΑΑΔΕ έληξε στις 28 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, όλα τα υπουργεία, και το σύνολο των εποπτευόμενων φορέων, οι δήμοι, περιφέρειες, τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, εμπορικά επιμελητήρια, Ανεξάρτητες Αρχές κλπ έχουν ήδη αποστείλει στην ΑΑΔΕ τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται πως από φέτος ισχύει συγκεκριμένο και προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα και υποχρεώσεις για τους φορείς και τα ευθυνόμενα πρόσωπα, αλλά και πρόστιμα για όσους δεν αποστέλλουν εμπρόθεσμα τα στοιχεία ή τα αποστέλλουν με μεγάλο αριθμό ανακριβών στοιχείων.

Με αυτόν τον τρόπο, η Πολιτεία στοχεύει να αντιμετωπίσει στην πράξη παθογένειες, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ζητήματα που προέκυπταν με εκκρεμότητες, εντάσεις, παρατάσεις, αναβολές και καθυστερήσεις που ταλαιπωρούν διαχρονικά τους πολίτες και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το επόμενο βήμα είναι να ανοίξει και σύμφωνα με το προκαθορισμένο πλέον χρονοδιάγραμμα, η πλατφόρμα υποβολής στις 17/3. Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει πως κάθε έτος στις 15/3 ξεκινάει η διαδικασία, όμως επειδή φέτος είναι Σάββατο, αυτό θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλαδή τη Δευτέρα 17/3.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Η πολιτεία πλέον λειτουργεί οργανωμένα και συντονισμένα και συνεπώς για πρώτη φορά, 17 μέρες πριν ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ έχει ήδη στη διάθεση της όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία από το σύνολο των 1250 φορέων του δημοσίου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε πως φέτος η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων θα κυλήσει πιο ομαλά, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο στόχος μας είναι ο εξορθολογισμός και το νοικοκύρεμα της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων».

