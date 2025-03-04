ΕΛΓΑ: 38 εκατ. ευρώ σε12.915 δικαιούχους για ζημιές στη φυτική παραγωγή και απώλεια ζωικού κεφαλαίου το 2024

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α., Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, αποφάσισαν την εκκαθάριση των πορισμάτων, τα οποία καταχωρήθηκαν μέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2025 στα πληροφοριακά συστήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. και αφορούν στις ζημίες φυτικής παραγωγής και απώλεια ζωικού κεφαλαίου έτους 2024.

Οι αποζημιώσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τα 38 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν στους λογαριασμούς 12.915 δικαιούχων παραγωγών σήμερα Τρίτη 4η Μαρτίου 2025 και ώρα 12:00 μ.μ.

