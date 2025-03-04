Τους ακριβότερους αλλά και φθηνότερους νομούς και δήμους της χώρας αυτή τη στιγμή στο real estate παρουσιάζει έρευνα του indomnio.gr.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2025, η υψηλότερη τιμή για ακίνητα προς πώληση ήταν στα Νησιά Αιγαίου, με € 3.329 ανά τ.μ..

Αντιθέτως, η χαμηλότερη σε όλη την περιοχή Ελλάδα για τα ακίνητα προς πώληση καταγράφηκε στην Θεσσαλία, μόνο € 1.246 ανά τ.μ.

Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση ήταν υψηλότερη στον Νομό Αττικής, με € 11,94 το μήνα ανά τ.μ..

Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή αντίστοιχα, σημειώθηκε στην περιοχή Στερεά Ελλάδα, με μόνο € 5,99 το μήνα ανά τ.μ..

Δείτε τον πίνακα:

Κατά την μήνα Φεβρουάριο 2025, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 10,05 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 3,50% σε σύγκριση με την περίοδο Φεβρουάριο 2024 (€ 9,71 το μήνα ανά τ.μ.).

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στην Αττική

Κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2025, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Νομός Αττικής ήταν υψηλότερη στα Νότια Προάστια, με 3.946 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αντίθετα, η χαμηλότερη τιμή παρατηρήθηκε στα Δυτικά Προάστια. με μέσο όρο 2.034 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση ήταν υψηλότερη στα Νότια Προάστια, με € 13,92 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στα Νησιά Αργοσαρωνικού, με μέσο όρο € 7,26 το μήνα ανά τ.μ..

Δείτε τον πίνακα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.