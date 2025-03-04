Τους ακριβότερους αλλά και φθηνότερους νομούς και δήμους της χώρας αυτή τη στιγμή στο real estate παρουσιάζει έρευνα του indomnio.gr.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2025, η υψηλότερη τιμή για ακίνητα προς πώληση ήταν στα Νησιά Αιγαίου, με € 3.329 ανά τ.μ..
Αντιθέτως, η χαμηλότερη σε όλη την περιοχή Ελλάδα για τα ακίνητα προς πώληση καταγράφηκε στην Θεσσαλία, μόνο € 1.246 ανά τ.μ.
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση ήταν υψηλότερη στον Νομό Αττικής, με € 11,94 το μήνα ανά τ.μ..
Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή αντίστοιχα, σημειώθηκε στην περιοχή Στερεά Ελλάδα, με μόνο € 5,99 το μήνα ανά τ.μ..
Δείτε τον πίνακα:
Κατά την μήνα Φεβρουάριο 2025, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 10,05 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 3,50% σε σύγκριση με την περίοδο Φεβρουάριο 2024 (€ 9,71 το μήνα ανά τ.μ.).
Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στην Αττική
Κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2025, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Νομός Αττικής ήταν υψηλότερη στα Νότια Προάστια, με 3.946 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Αντίθετα, η χαμηλότερη τιμή παρατηρήθηκε στα Δυτικά Προάστια. με μέσο όρο 2.034 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση ήταν υψηλότερη στα Νότια Προάστια, με € 13,92 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στα Νησιά Αργοσαρωνικού, με μέσο όρο € 7,26 το μήνα ανά τ.μ..
Δείτε τον πίνακα
- ΕΛΓΑ: 38 εκατ. ευρώ σε 12.915 δικαιούχους για ζημιές στη φυτική παραγωγή και απώλεια ζωικού κεφαλαίου το 2024
- Πώς ένα βασικό συστατικό για την Coca-Cola και τα M&M's διακινείται λαθραία από το κατεστραμμένο από τον πόλεμο Σουδάν
- Εμπορικός πόλεμος: Η Κίνα απαντά στον Τραμπ με πρόσθετους δασμούς έως 15%, ενώ η ταϊβανέζικη TSMC θα επενδύσει $100 δισ. στις ΗΠΑ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.