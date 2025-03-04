Λογαριασμός
Οι πιο ακριβές και οι πιο φθηνές περιοχές της χώρας για αγορά ή ενοίκιο αυτή τη στιγμή – Οι τιμές ανά τ.μ στην Αττική

Στην νοτιοανατολική Αττική και στα νησιά  Αιγαίου και Ιονίου τα ακριβότερα ακίνητα - Δείτε χάρτες

ακινητα

Τους ακριβότερους αλλά και φθηνότερους νομούς και δήμους της χώρας αυτή τη στιγμή στο real estate παρουσιάζει έρευνα του indomnio.gr. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2025, η υψηλότερη τιμή για ακίνητα προς πώληση ήταν στα Νησιά Αιγαίου, με € 3.329 ανά τ.μ..

 Αντιθέτως, η χαμηλότερη σε όλη την περιοχή Ελλάδα για τα ακίνητα προς πώληση καταγράφηκε στην Θεσσαλία, μόνο € 1.246 ανά τ.μ. 

Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση ήταν υψηλότερη στον Νομό Αττικής, με € 11,94 το μήνα ανά τ.μ.. 

Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή αντίστοιχα, σημειώθηκε στην περιοχή Στερεά Ελλάδα, με μόνο € 5,99 το μήνα ανά τ.μ..

Δείτε τον πίνακα: 

πινακας

Κατά την μήνα Φεβρουάριο 2025, η μέση ζητούμενη τιμή για κατοικίες προς ενοικίαση ήταν € 10,05 το μήνα ανά τ.μ., με μια αύξηση του 3,50% σε σύγκριση με την περίοδο Φεβρουάριο 2024 (€ 9,71 το μήνα ανά τ.μ.).

Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στην Αττική

Κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2025, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Νομός Αττικής ήταν υψηλότερη στα Νότια Προάστια, με 3.946 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αντίθετα, η χαμηλότερη τιμή παρατηρήθηκε στα  Δυτικά Προάστια. με μέσο όρο 2.034 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση ήταν υψηλότερη στα Νότια Προάστια, με € 13,92 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στα Νησιά Αργοσαρωνικού, με μέσο όρο € 7,26 το μήνα ανά τ.μ..

Δείτε τον πίνακα

attiki

