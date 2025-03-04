Πώς ένα βασικό συστατικό για την Coca-Cola και τα M&M's διακινείται λαθραία από το κατεστραμμένο από τον πόλεμο Σουδάν

Το αραβικό κόμμι, ένα ζωτικό συστατικό που χρησιμοποιείται σε άπειρα προϊόντα, από την Coca-Cola μέχρι τα σοκολατάκια της M&M, διακινείται ολοένα και περισσότερο από περιοχές του κατεστραμμένου από τον πόλεμο Σουδάν, λένε έμποροι και πηγές της βιομηχανίας, περιπλέκοντας τις προσπάθειες των δυτικών εταιρειών να απομονώσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους από τη σύγκρουση.

Στο Σουδάν παράγεται περίπου το 80% από το αραβικό κόμμι, ένα φυσικό συστατικό που συλλέγεται από ακακίες και χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάμειξη, τη σταθεροποίηση και την πύκνωση συστατικών σε προϊόντα μαζικής αγοράς, μεταξύ των οποίων τα κραγιόν της L'Oreal και οι τροφές για ζώα συντροφιάς της Nestle.

Οι παραστρατιωτικές δυνάμεις (RSF) που βρίσκονται σε σύγκρουση με τον εθνικό στρατό του Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023 απέκτησαν τον έλεγχο περιοχών που παράγεται το κόμμι, όπως η περιοχή Κορντοφάν και το Νταρφούρ στο δυτικό Σουδάν.

Έκτοτε, το ακατέργαστο προϊόν, το οποίο μπορεί να φτάσει στην αγορά μόνο από Σουδανούς εμπόρους που θα δώσουν αντάλλαγμα στους αντάρτες, φτάνει σε γειτονικά κράτη χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση, λένε στο Reuters παραγωγοί και αγοραστές που ασχολούνται άμεσα με το εμπόριο του κόμμεως.

Στη συνέχεια το προϊόν εξάγεται μέσω άτυπων συνοριακών αγορών, είπαν δύο έμποροι στο Reuters.

Εκπρόσωπος των ανταρτών δήλωσε ότι οι παραστρατιωτικές δυνάμεις προστατεύουν το εμπόριο αραβικού κόμμεως εισπράττοντας μόνο μικρές αμοιβές, ενώ είπε ότι η συζήτηση για οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου ήταν προπαγάνδα κατά της παραστρατιωτικής ομάδας.

Τον περασμένο μήνα, οι RSF υπέγραψαν συμφωνία με συμμαχικές ομάδες ιδρύοντας μια παράλληλη κυβέρνηση στα μέρη του Σουδάν που ελέγχει.

Τους τελευταίους μήνες, έμποροι σε χώρες με μικρότερη παραγωγή σε αραβικό κόμμι από το Σουδάν, όπως το Τσαντ και η Σενεγάλη, ή με μικρές εξαγωγές, όπως η Αίγυπτος και το Νότιο Σουδάν, άρχισαν να προσφέρουν το προϊόν σε χαμηλές τιμές.

Ενώ τα δέντρα ακακίας που παράγουν αραβικό κόμμι αναπτύσσεται στο άνυδρο Σαχέλ της Αφρικής, το Σουδάν έχει γίνει μακράν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο λόγω των μεγάλων εκτάσεων με ακακίες.

Προμηθευτές τονίζουν στο Reuters ότι είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί από πού προέρχονται οι προμήθειες, καθώς πολλοί έμποροι δεν θα έλεγαν εάν το προϊόν τους είναι λαθραίο.

«Σήμερα, όλο το κόμμι του Σουδάν θα λέγαμε ότι είναι λαθραίο, καθώς δεν υπάρχει πραγματική επίσημη εξουσία στη χώρα», λένε οι προμηθευτές.

Πέντε πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι το αδιαφανές εμπόριο κόμμεως μπορεί να παρεισφρήσει στο παγκόσμιο σύστημα προμηθειών συστατικών μέσω εταιρειών που το προμηθεύονται ακατέργαστο και στη συνέχεια το πωλούν σε μεγάλες εταιρείες καταναλωτικών αγαθών.

Σε επαφή με το Reuters, μια τέτοια εταιρεία, η Ingredion, είπε ότι εργάζεται για να διασφαλίσει ότι όλες οι συναλλαγές με την αλυσίδα εφοδιασμού είναι πλήρως νόμιμες και έχει διαφοροποιήσει την προμήθεια από την αρχή του πολέμου για να συμπεριλάβει άλλες χώρες όπως το Καμερούν.

Άλλη εταιρεία, η Nexira είπε στο Reuters ότι ο εμφύλιος πόλεμος την ώθησε να μειώσει τις εισαγωγές της από το Σουδάν και να λάβει προληπτικά μέτρα για να μετριάσει τον αντίκτυπο στην αλυσίδα εφοδιασμού της, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης της προμήθειας σε δέκα άλλες χώρες.

