Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η διελκυστίνδα για την παράταση ή όχι στην διορία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εντείνεται. Το Υπουργείο Οικονομικών αντικρούει καθημερινά την εντεινόμενη πίεση φοροτεχνικών και λογιστών μια νέα παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Για την ακρίβεια η θέση τους είναι ότι κάθε χρόνο αυτή θα πρέπει να είναι η καταληκτική ημερομηνία κι ότι ο επαρκής χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι οι 5 μήνες.



Το Υπουργείο Οικονομικών αποκλείει κάθε παράταση καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι παρά τα όποια προβλήματα φέτος έχουν υποβληθεί περί τις 50.000 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κι ότι με έναν ημερήσιο ρυθμό 120.000 υποβολών – ο οποίος ήδη έχει πιαστεί – δεν θα πρέπει να υπάρξει κανένα πρόβλημα με τις ημερομηνίες. Επιπλέον τα προβλήματα που εντοπίζονται λύνονται τάχιστα μέσω του taskforce που έχει στηθεί γεγονός που αναγνωρίζεται και από τους φοροτεχνικούς.



Η ομοσπονδία όμως επισημαίνει ότι στις 17 ημέρες που απομένουν πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον 2,2εκατ. φυσικών προσώπων. Δηλαδή περίπου 122.000/ημέρα.

Σε αυτές πρέπει να προστεθούν και οι φορολογικές δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών κι αυτοαπασχολούμενων των οποίων ο ρυθμός υποβολής είναι πολύ πιο αργός καθώς υπολείπεται πάνω από το 60% έναντι 33% των φυσικών προσώπων.



Και σε όλα αυτά πρέπει να προστεθούν και οι τροποποιητικές που θα χρειαστεί να γίνουν για τις 1,3εκατ προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν – 875.000 περίπου από τους ίδιους τους φορολογουμένους και 425.000 από την ΑΑΔΕ – καθώς αυξάνεται σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς ο αριθμός των προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά με ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. Στον επικαιροποιημένο κατάλογο προβλημάτων αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ακόμη παρατηρούνται προβλήματα με:

-Λανθασμένους τόκους καταθέσεων και δανείων

-Την μη εμφάνιση αυτοκινήτων που ήταν σε κυκλοφορία το 2023

-Την ανάρτηση επιδομάτων του προγράμματος από την ΔΥΠΑ που εκκρεμεί

-Την αναγνώριση οικισμών κάτω των 500 κατοίκων στις περιπτώσεις που άλλο όνομα υπάρχει στο μητρώο της ΑΑΔΕ κι άλλο αναφέρεται από την ΕΛΣΤΑΤ

Αγρότες που φορολογούνται τεκμαρτά λόγω προβλημάτων στον ΚΑΔ

-Τις δηλώσεις επιτηδευματιών με οικοδομικά ένσημα. Όλες οι εκκαθαρίσεις βγαίνουν φουσκωμένες αφού οι μισθωτές υπηρεσίες αντί να αφαιρούνται, προστίθενται στο τεκμαρτό εισόδημα

-Τους φορολογούμενους χωρίς IBAN για τους οποίους τα διαθέσιμα ραντεβού με τις τράπεζες ξεκινούν μετά την 1η Αυγούστου

Ειδικά όσον αφορά τις τροποποιητικές δηλώσεις, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίοι δεν έχουν ενημερωθεί όπως υποστηρίζουν οι φοροτεχνικοί ότι πρέπει να τροποποιήσουν :

-Συνταξιούχοι με αναδρομικά από το Μετοχικό Ταμείο

-Αστυνομικοί που έλαβαν εκλογική αποζημίωση

-Συνταξιούχοι και μακροχρόνια άνεργοι που έλαβαν έκτακτη οικονομική ενίσχυση το 2023

Επιπλέον σημειώνονται και λάθη/παραλείψεις με:

-Λανθασμένη ανάρτηση κύριας κατοικίας για τη χορήγηση του Power Pass χωρίς δυνατότητα διόρθωσης

-Προστατευόμενα τέκνα που είχαν εισόδημα το 2023 δεν μπορούν να υποβάλουν δήλωση γιατί μπλοκάρονται από την ήδη υποβληθείσα δήλωση του γονέα η οποία δεν επιδέχεται τροποποίησης

-Διάφορους κωδικούς ( αυτοκίνητα, ενοίκια, αναπηρίες, αγορές ακινήτων

Οι επαγγελματίες αναφέρουν επιπλέον φόρτο εργασίας εξαιτίας της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας από την 1η Ιουλίου σε λιανεμπόριο και βιομηχανία η οποία παρουσιάζει προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.