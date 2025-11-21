Δίκτυα ξεπλύματος χρήματος οδηγούν από τη Βρετανία στη Ρωσία

Δίκτυο ξεπλύματος χρήματος αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που δρούσε σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο αγόρασε μερίδιο ελέγχου σε τράπεζα του Κιργιστάν για να βοηθήσει τη Ρωσία να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις και να διοχετεύσει κεφάλαια για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA).

Σε ενημέρωση στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για τα ρωσικά δίκτυα ξεπλύματος χρήματος, με την κωδική ονομασία "Επιχείρηση Αποσταθεροποίηση", η Υπηρεσία επισήμανε την έκταση των δικτύων που εξάρθρωσε, τα οποία μετατρέπουν χρήματα από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων από διακίνηση ναρκωτικών και λαθρεμπόριο όπλων, σε κρυπτονομίσματα.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η NCA σε συνεργασία με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, έφερε στο προσκήνιο τα TGR και Smart, δύο δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούνταν από πλούσιους Ρώσους για να παρακάμπτουν τις κυρώσεις και που το Λονδίνο υποστηρίζει ότι ξέπλεναν χρήματα για διακινητές ναρκωτικών, εγκληματίες και κατασκόπους σε μια διαδικαία ανταλλαγής μετρητών για κρυπτονομίσματα.

Στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης από την NCA και τους εταίρους της σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία, συνελήφθησαν ήδη 128 άτομα, ενώ μέχρι σήμερα μόνο στη Βρετανία, κατασχέθηκαν περισσότερα από 33 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και σε κρυπτονομίσματα, όπως ανακοίνωσε η NCA.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο επέβαλε κυρώσεις σε μέλη των δικτύων αυτών που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, βοηθούσαν μέλη της ρωσικής ελίτ να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να παρακάμπτουν κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η NCA δήλωσε ότι το δίκτυο TGR συνδέεται με την αγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Keremet Bank, μια τράπεζα του Κιργιστάν που έχει υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε τον Ιανουάριο ότι η πώληση από το υπουργείο Οικονομικών του Κιργιστάν είχε ως στόχο να «δημιουργήσει ένα κέντρο αποφυγής κυρώσεων» για τις ρωσικές εμπορικές πληρωμές.

Η Keremet Bank δήλωσε ότι θα προσβάλει την απόφαση.

Σύμφωνα με την NCA, το μερίδιο στην Keremet Bank, το οποίο πιστεύει ότι διευκόλυνε τις διασυνοριακές πληρωμές που υποστήριζαν εταιρείες εμπλεκόμενες σε ρωσικούς τομείς όπως η άμυνα, η αεροδιαστημική και η τεχνολογία, κατείχε μια εταιρεία που συνδέεται με τον Τζορτζ Ρόσι.

Οι αμερικανικές και βρετανικές αρχές πιστεύουν ότι ο Ρόσι, ένας Ουκρανός υπήκοος στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, ηγείται του TGR.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον Ρόσι.

«Σήμερα είμαστε σε θέση να αποκαλύψουμε την τεράστια κλίμακα στην οποία λειτουργούν αυτά τα δίκτυα και να χαράξουμε μια γραμμή μεταξύ των εγκλημάτων στις κοινότητές μας, των εξελιγμένων οργανωμένων εγκληματιών και της κρατικά χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας», δήλωσε ο Σαλ Μέλκι, υποδιευθυντής της NCA για το οικονομικό έγκλημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.