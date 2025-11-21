Ανατροπές φέρνει σε μισθούς και συντάξεις ο νέος προϋπολογισμός

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Κούρεμα» στον φόρο εισοδήματος και τον φόρο ενοικίων, «ψαλίδι» στα τεκμήρια, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε «δόσεις» στους οικισμούς μέχρι 1.700 κατοίκους σε ακριτικές περιοχές, μείωση του ΦΠΑ στα νησιά του Β. Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Πρόκειται για μέτρα τα οποία συνιστούν «κομμάτι» του «πακέτου» των 1,76 δισ. ευρώ που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή πάντως ο αντίκτυπος της νέας δέσμης μέτρων στην καθημερινότητα του πολίτη είναι μάλλον δύσκολο να γίνει απόλυτα κατανοητός.

Και αυτό γιατί εμβληματικές παρεμβάσεις όπως η μείωση των φορο-συντελεστών κατά 2 έως και 5 ποσοστιαίες μονάδες για όλους -με το σχετικό «κούρεμα» του φόρου να διευρύνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών μιας οικογένειας- θα «δείξουν» για τα καλά το τι «κέρδη» φέρνουν στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών… το καλοκαίρι του ’27.

Αναλυτικά παραδείγματα για τις αυξήσεις μισθών .. δια της πλαγίας

Εντούτοις, όλοι θα πάρουν μια πρώτη γεύση από αυτές τις ανατροπές στη φορολόγηση των εισοδημάτων, καθώς θα αρχίσουν να τις «νοιώθουν» στην τσέπη τους από την 1η Γενάρη κιόλας: Τότε είναι που θα προκύψουν αυξήσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους … δια της πλαγίας.

Η νέα κλίμακα περιορίζει τις κρατήσεις από την Εφορία και έτσι εργαζόμενοι, ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και οι απόμαχοι της εργασίας θα παίρνουν περισσότερα χρήματα «στο χέρι».

Όπως προκύπτει μέσα από αναλυτικά παραδείγματα οι έμμεσες αυξήσεις μισθών δεν θα είναι αμελητέες, με μεγαλύτερους κερδισμένους τους μισθωτούς που έχουν οικογένεια με παιδιά.

Ειδικότερα, ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα εάν για παράδειγμα δεν έχει παιδιά και οι καθαρές αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου θα δει 12,52 ευρώ τον μήνα περισσότερα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αν ο μισθός του είναι στα επίπεδα των 1.500 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 39,95 ευρώ και αν έχει αποδοχές 2.000 ευρώ, τότε το επιπλέον ποσό που θα λαμβάνει μηνιαίως θα είναι 70,35 ευρώ.

Στην περίπτωση τώρα, που έχει 2 παιδιά και οι καθαρές αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου θα δει 16,82 ευρώ τον μήνα περισσότερα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αν ο μισθός του είναι στα επίπεδα των 1.500 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 71,54 ευρώ και αν έχει αποδοχές 2.000 ευρώ, τότε το επιπλέον ποσό που θα λαμβάνει μηνιαίως θα είναι 117,06 ευρώ.

Τέλος, αν έχει 4 παιδιά και οι καθαρές αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου θα δει 13,8 ευρώ τον μήνα περισσότερα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αν ο μισθός του είναι στα επίπεδα των 1.500 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 144,05 ευρώ και αν έχει αποδοχές 2.000 ευρώ, τότε το επιπλέον ποσό που θα λαμβάνει μηνιαίως θα είναι 209,03 ευρώ.

Πόσο μειώνονται οι φόροι – Αναλυτικά παραδείγματα

Οι σχετικοί υπολογισμοί γίνονται με βάση τις αλλαγές που είναι οι εξής:

- Ο συντελεστής για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ παραμένει στο 9%.

- Για εισόδημα από 10.000,01 ευρώ έως και 20.000 ο φόρος από 22% «πέφτει» στο 20%.

- Στο «κομμάτι» του εισοδήματος από τα 20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ από το 28%, πέφτει στο 26%.

- Ο συντελεστής φόρου για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ από 36% πάει στο 34%.

- Για τα εισοδήματα μεταξύ 40.000,01 και 60.000 ευρώ όπως προαναφέρθηκε ο συντελεστής από 44% προσγειώνεται στο 39% με το «ψαλίδι» να είναι 5%

Ο ανώτατος συντελεστής 44% θα εφαρμόζεται πια στο «κομμάτι» των εισοδημάτων που υπερβαίνουν τα 60.000,01 ευρώ, αντί 40.000,01 ευρώ και πάνω που ισχύει σήμερα.

Έτσι, για παράδειγμα, εργαζόμενος χωρίς παιδιά με εισόδημα έως 30.000 ευρώ – φορολογικό όφελος 400 ευρώ το χρόνο.

Πόσα γλιτώνουν σε φόρους οι οικογένειες

Για τις οικογένειες με παιδιά θα υιοθετηθεί έξτρα μείωση συντελεστών 2% για κάθε παιδί και μέχρι τα δύο για το «κομμάτι» του εισοδήματος από 10.000.01 ευρώ έως και 30.000 ευρώ. Έτσι,

- όποιος έχει 1 παιδί για το τμήμα του εισοδήματος από 10.000,01 ευρώ έως και 20.000 θα έχει συντελεστή 18% και εκείνος με 2 παιδιά θα έχει συντελεστή 16%, ενώ

- για το ποσό από τα 20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ ο συντελεστής πέφτει στο 24% για ένα παιδί και στο 22% για εκείνους που έχουν 2 παιδιά.

Για τους τρίτεκνους οι συντελεστές «κουρεύονται» ακόμη περισσότερο, πάντα για το τμήμα του εισοδήματος από 10.000.01 ευρώ έως και 30.000 ευρώ.

Ειδικότερα για τους τρίτεκνους

- για το ποσό από 10.000,01 ευρώ έως και 20.000 ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 9% με τον φόρο να περιορίζεται στο μισό

- για το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ ο συντελεστής προσδιορίζεται στο 20%.

Με τα προαναφερόμενα ως δεδομένα, αυτό πρακτικά σημαίνει πως -για παράδειγμα- φορολογούμενος με 1 παιδί και ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ θα έχει όφελος 800 ευρώ.

Άλλος πολίτης με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ και δύο παιδιά θα έχει ετήσιο «κέρδος» 600 ευρώ. Με εισόδημα 30.000 ευρώ το όφελος ανεβαίνει στα 1.200 ευρώ.

Φορολογούμενος -για παράδειγμα- με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ έχει «κέρδος» που διαμορφώνεται σε 1.300 ευρώ, ενώ με εισόδημα 30.000 ευρώ το όφελος ανεβαίνει στα 2.100 ευρώ.

Ακόμη πιο μεγάλο το κέρδος για φορολογούμενους με 4 παιδιά, καθώς κάποιος πολύτεκνος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει όφελος 1.680 ευρώ το χρόνο και 4.100 ευρώ για εισόδημα 30.000 ευρώ.

Χωρίς φόρο θα είναι τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ που αποκτούν οι νέοι μέχρι 25 ετών. Έτσι, για παράδειγμα νέος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει όφελος 1.283 ευρώ. Αν το εισόδημα του είναι 20.000 ευρώ, το όφελος θα είναι 2.480 ευρώ.

