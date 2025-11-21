Λογαριασμός
Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι ενέκρινε πρόγραμμα τόνωσης της οικονομίας ύψους 117 δισ. ευρώ

 Τα μέτρα που προβλέπονται θα κοστίσουν 117 δισ. ευρώ και έχουν ως σκοπό να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις

Τακαΐτσι

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, επιβεβαίωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή της ενέκρινε πρόγραμμα τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι το σχέδιο, που κατά δημοσιεύματα του Τύπου προβλέπει δημόσιες δαπάνες 117 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι δημοσιονομικά «υπεύθυνο».

   «Αυτό που πρέπει να κάνει τώρα η Ιαπωνία δεν είναι να αποδυναμωθεί με υπερβολικά μέτρα λιτότητας αλλά να αυξήσει την εθνική δύναμη με προορατικές δημοσιονομικές πολιτικές», είπε η κ. Τακαΐτσι.

   Ευνοώντας «ισχυρή οικονομία και αυξάνοντας τον δείκτη ανάπτυξης, θα μειώσουμε τον λόγο δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ» και θα επιτευχθεί «δημοσιονομική ανθεκτικότητα» και η «εμπιστοσύνη της αγοράς», πρόσθεσε.

   Κατά το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo και άλλα ιαπωνικά ΜΜΕ, τα μέτρα που προβλέπονται θα κοστίσουν 21,3 τρισεκατομμύρια γεν (117 δισεκ. ευρώ) και έχουν ως σκοπό να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

