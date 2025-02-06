Διευρύνονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους ευάλωτους οφειλέτες στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει αρχίσει να βρίσκει ….περπατησιά (+81% οι ρυθμίσεις το 2024 σε σχέση με το 2023) και το ΥΠΟΙΚ φέρνει 6 νέες τροποποιήσεις ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η λειτουργία του.



Η πιο σημαντική από αυτές είναι ο διπλασιασμός των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων βάσει των οποίων ένας οφειλέτης χαρακτηρίζεται ευάλωτος όταν προσφεύγει στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Το να χαρακτηριστεί ευάλωτος είναι κομβικό διότι σύμφωνα με τον νόμο, όποια ρύθμιση «προτείνει» ο αλγόριθμος του εξωδικαστικού μηχανισμού που αφορά ευάλωτο οφειλέτη, ο πιστωτής (Τράπεζα, Δημόσιο, Servicer) είναι υποχρεωμένος να την κάνει αποδεκτή ακόμη κι αν δεν συμφωνεί.



Έτσι με τον διπλασιασμό των εισοδηματικών κριτηρίων, ευάλωτος θεωρείται πλέον όποιος πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:



Είδος Νοικοκυριού Εισόδημα Περιουσία Καταθέσεις

Μονοπρόσωπο 14.000€ 240.000€ 14.000€

Νοικοκυριό 2 μελών 21.000€ 270.000€ 21.000€

Νοικοκυριό 3 μελών 28.000€ 300.000€ 28.000€

Νοικοκυριό 4 μελών 35.000€ 330.000€ 35.000€

Νοικοκυριό από 5 μέλη 42.000€ 360.000€ 42.000€

κι άνω



Η μόνη προϋπόθεση που τίθεται είναι τα χρέη των οφειλετών που έχουν το παραπάνω περιουσιακό προφίλ, να μην ξεπερνούν τις 300.000€.

Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αύξηση των ορίων ευαλωτότητας αφορά ΜΟΝΟ τον εξωδικαστικό μηχανισμό και όχι τα κριτήρια χορήγησης άλλων επιδομάτων.



Από τις 30.515 επιτυχείς ρυθμίσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού, μόνο 2.673 αφορούσαν ευάλωτα νοικοκυριά. Στο Υπουργείο Οικονομικών θεώρησαν ότι εδώ υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και με την συγκεκριμένη αλλαγή και σύμφωνα με την Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση, αναμένεται «εκθετική αύξηση» των ρυθμίσεων τέτοιου είδους.

Μάλιστα αναμένεται και περαιτέρω βελτίωση της ρύθμισης μέσω της μείωσης της αξίας των ακινήτων εξασφαλίσεων που λαμβάνει υπόψη ο αλγόριθμος αλλά και τον εξορθολογισμό των κριτηρίων του «εύλογου ποσοστού κέρδους» 10% στην περίπτωση των νομικών προσώπων ώστε να λαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.



Οι ευάλωτοι οφειλέτες ευνοούνται κι από μια ακόμη αλλαγή. Έως τώρα για να ενταχθούν στο ενδιάμεσο πρόγραμμα και να αποφύγουν τον πλειστηριασμό είχαν στη διάθεση τους 60 ημέρες από την έκδοση κατάσχεσης. Πλέον αυτό αλλάζει και η αποφυγή του πλειστηριασμού μπορεί να γίνει με τη σχετική αίτηση έως 20 ημέρες πριν την διεξαγωγή του πλειστηριασμού. Το διάστημα από την έκδοση της κατάσχεσης έως τον πλειστηριασμό πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 μήνες οπότε το διάστημα στη διάθεση του ευάλωτου αυξάνεται σημαντικά.



Η πιστοποίηση ότι κάποιος είναι ευάλωτος οφειλέτης γίνεται μέσω αίτησης στην ιστοσελίδα

Η πρόταση ρύθμισης οφειλών που προτείνει ο αλγόριθμος του εξωδικαστικού μηχανισμού λαμβάνει υπόψη την αξία της περιουσίας και του διαθέσιμου εισοδήματος, μετά την κάλυψη των εύλογων και ανελαστικών δαπανών, τόσο του οφειλέτη όσο και των συνοφειλετών – εγγυητών του, εφόσον έχουν κάνει άρση απορρήτου και στη συνέχεια έχουν ολοκληρώσει τις ενέργειες που προβλέπονται.

Σε περίπτωση διαφωνίας με την προτεινόμενη ρύθμιση οι τράπεζες και οι servicers, σε περίπτωση διαφωνίας, θα πρέπει να προσφεύγουν δικαστικά (αναλαμβάνοντας και το κόστος της διαδικασίας) για να αμφισβητήσουν την πρόταση, εάν διαθέτουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ευάλωτος δεν είναι πραγματικά ευάλωτος.



Οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα.

