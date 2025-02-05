Κ. Χατζηδάκης: 5 παρεμβάσεις για την ανταγωνιστικότητα

Το 2025 θα είναι χρονιά περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων για τους συνεπείς φορολογούμενους, επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας απόψε στην Τελετή Βράβευσης του 8ου Διαγωνισμού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Growth Awards» της Eurobank και της Grant Thornton.

Υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη να διαφυλαχθεί η πολιτική σταθερότητα προκειμένου να μην πάνε χαμένες οι θυσίες και οι προσπάθειες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων: «Ιδιαίτερα με δεδομένο τον ταραχώδη διεθνή ορίζοντα, τα ερωτηματικά που υπάρχουν για τις ευρω-αμερικανικές οικονομικές σχέσεις και την όλη συζήτηση για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η Ελλάδα πρέπει να μείνει μακριά από λαϊκιστικούς πειραματισμούς που έχουμε δοκιμάσει και έχουμε πληρώσει πανάκριβα».

«Καθώς έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε τα μακροοικονομικά μεγέθη, κάνουμε μία στροφή ακόμα εντονότερα από τα macro στα micro. Δηλαδή, στην περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων, την αύξηση των εξαγωγών, τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας», σημείωσε ο υπουργός. Και παρουσίασε πέντε πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση που είναι:

Μείωση φόρων και εισφορών: «Το 2025 θα είναι πρώτα από όλα μία χρονιά περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Έχει ήδη ψηφιστεί και εφαρμόζεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία επιπλέον μονάδα το 2025, με αποτέλεσμα να φτάνουμε έτσι τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2025 θα είναι όμως και μία χρονιά περαιτέρω μείωσης των φόρων για τους συνεπείς φορολογούμενους και αυτό σίγουρα ενδιαφέρει τα στελέχη και τους εργαζομένους των επιχειρήσεων», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης Ισχυρότερο πλαίσιο για τις συγχωνεύσεις μικρών επιχειρήσεων. Το νέο πλαίσιο υιοθετήθηκε στα τέλη του 2024 και εισάγει, παράλληλα, το πιο ανταγωνιστικό σε ολόκληρη την ΕΕ πλαίσιο κινήτρων για την ενίσχυση της καινοτομίας και της έρευνας στις επιχειρήσεις. «Είναι μία ακόμη απόδειξη ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να ενθαρρύνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, υιοθετώντας νέες ιδέες και λύσεις γι’ αυτό τον σκοπό», ανέφερε ο υπουργός. Περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων με βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: «Εκπονούνται πλέον τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια. Ολοκληρώνεται το Εθνικό Κτηματολόγιο.Επιταχύνεται η απονομή της δικαιοσύνης, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και με την αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων» σημείωσε ο υπουργός. Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της ΕΕ ως προς την αύξηση των επενδύσεων την τελευταία πενταετία. Το 2025 θα ανέλθουν στο 17,5% του ΑΕΠ, δηλαδή η διαφορά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο διάστημα αυτό περιορίζεται σε τρεις περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Ενίσχυση των εξαγωγών. «Θα χρησιμοποιήσουμε στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπως π.χ. το πρόγραμμα που ανακοινώσαμε πρόσφατα για την “Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”. Επίσης, στο πλαίσιο του νέου Οδικού Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου προχωράμε στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών. Ενώ θα εξεταστεί και η παροχή στοχευμένων φορολογικών κινήτρων σε συγκεκριμένους τομείς που προσφέρονται για ενίσχυση των εξαγωγών», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Βασικός στόχος είναι η διείσδυση σε νέες αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα. Σημείωσε δε ότι οι εξαγωγές το 2024 έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ένταση του ανταγωνισμού, σε όλη την αγορά και στον τραπεζικό τομέα. «Θέλουμε μέσα από ένα υγιές τραπεζικό σύστημα που θα λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού, να στηριχθεί ακόμα πιο πολύ η επιχειρηματικότητα και ειδικότερα οι μικρομεσαίες και οι καινοτόμες επιχειρήσεις, που τολμούν, που έχουν ενδιαφέρουσες ιδέες, που έχουν σχέδια, που αλλάζουν τη χώρα και την ωθούν πιο ψηλά», σημείωσε ο υπουργός. Στην κατεύθυνση αυτή επετράπη πρόσφατα η χορήγηση κάθε μορφής επιχειρηματικών δανείων και από μη τραπεζικά ιδρύματα. Παράλληλα, προχωρά η πολιτική για τον λεγόμενο πέμπτο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος.

«Υπάρχει», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «ένας ακόμη βασικός παράγοντας, ο οποίος είναι πάντοτε αναγκαίος: Και αυτός είναι η πολιτική σταθερότητα. Όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια, δεν τα έχουμε πετύχει μόνο λόγω του μείγματος οικονομικής πολιτικής. Ότι, δηλαδή, έχουμε μία κυβέρνηση η οποία κρατάει καλό λογαριασμό στα δημοσιονομικά, δεν ξοδεύει παραπάνω από αυτά που πράγματι μπορεί να ξοδέψει και έχει μία φιλοεπενδυτική προσέγγιση. Όσα καταφέραμε, τα καταφέραμε και διότι έχουμε πολιτική σταθερότητα στον τόπο. Δεν έχουμε, δηλαδή, την αστάθεια που βασανίζει πολιτικά, αλλά και οικονομικά αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες το τελευταίο διάστημα. Αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να διαφυλαχθεί! Ώστε να μείνει η χώρα, όπως έμεινε και το 2019 και το 2023 μακριά από αστάθεια, μακριά από λαϊκιστικούς πειραματισμούς, μακριά από δημαγωγικές πρακτικές, μακριά από λεφτόδεντρα, τα οποία τα έχουμε δοκιμάσει στην Ελλάδα και τα έχουμε πληρώσει πανάκριβα. Μόνο έτσι δεν θα πάνε χαμένες οι προσπάθειές σας. Οι προσπάθειες των Ελλήνων επιχειρηματιών. Οι προσπάθειες των Ελλήνων εργαζομένων».

Πηγή: skai.gr

