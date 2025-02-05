Χρηματιστήριο: Πτώση 0,23%- Στα 101,76 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, ενώ μειωμένος ήταν και ο τζίρος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.517,35 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,23%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.514,50 μονάδες (-0,42%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 101,76 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.585.701 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+3,23%), της Lamda (+2,09%), του ΔΑΑ (+1,41%) και των ΕΛΠΕ (+1,27%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-1,38%), του ΟΠΑΠ (-1,32%), του ΟΤΕ (-1,17%), της Aegean (-1,06%) και της Optima (-1,05%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.349.871 και 4.040.924 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 18,99 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 10,275 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 39 πτωτικά και 37 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+9,40%) και Ιατρικό (+7,12%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ (-9,42%) και Foodlink (-5,71%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA: 13,1400 -1,05%

ΤΙΤΑΝ: 43,4000 +0,23%

ALPHA BANK: 1,7050 -0,29%

AEGEAN AIRLINES: 10,2800 -1,06%

VIOHALCO: 5,6000 -0,88%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,2400 +0,88%

ΔΑΑ: 8,6200 +1,41%

ΔΕΗ: 12,9000 -0,69%

COCA COLA HBC: 34,2200 -0,52%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2400 +3,23%

ΕΛΠΕ: 7,5800 +1,27%

ELVALHALCOR: 1,9720 -0,30%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,2000 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 5,9800 -0,17%

EUROBANK: 2,3200 -0,26%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8500 +2,09%

MOTOR OIL: 20,8000 +0,68%

JUMBO: 25,7400 -1,38%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,2000 -0,95%

ΟΛΠ: 30,0500 +0,33%

ΟΠΑΠ: 16,4000 -1,32%

ΟΤΕ: 14,3400 -1,17%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,2390 -0,54%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3000 -0,53%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 20,0000 αμετάβλητη

