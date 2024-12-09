ΥΠΕΘΟ: Άνοδος 73% στις επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών στον εξωδικαστικό μηχανισμό τον Νοέμβριο

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν τον Νοέμβριο του 2024 οι επιτυχείς ρυθμίσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Άνοδο περίπου 73% σημείωσαν οι επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών τον φετινό Νοέμβριο που διαμορφώθηκαν σε 1.991 αντιστοιχώντας σε αρχικές οφειλές αξίας περίπου 600 εκατ. ευρώ από 1.152 ρυθμίσεις αρχικών οφειλών 394 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2023.

Σε σταθερά υψηλά επίπεδα συνέχισαν και οι νέες αιτήσεις καθώς και οι οριστικές υποβολές αιτήσεων που διαμορφώθηκαν σε 5.219 και 3.395 αιτήσεις αντιστοίχως. Πρόκειται για αύξηση 22,22% για τις νέες αιτήσεις και 48,32% για τις οριστικές υποβολές συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2023.

Αναλυτικά η μηνιαία έκθεση προόδου Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τον Νοέμβριο 2024

Έως σήμερα ο συνολικός αριθμός των επιτυχών ρυθμίσεων ανέρχεται σε 27.538 και η συνολική αξία ρυθμισμένων οφειλών σε 9,1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ενίσχυσε την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, με 2.167 ευάλωτα νοικοκυριά να επωφελούνται από ρυθμίσεις οφειλών σύμφωνα με τη θεσπισμένη υποχρεωτικότητα. Πρόκειται για αύξηση άνω του 19% συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2024. Παράλληλα, 130 οφειλέτες κατάφεραν να αναστείλουν προγραμματισμένους πλειστηριασμούς κάνοντας χρήση του μέτρου της προκαταβολής.

Επιπρόσθετα, δημοσιεύονται στοιχεία για την κατάσταση των κόκκινων δανείων που έχουν παραμείνει στις τράπεζες, αλλά και για τις διμερείς ρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τον Οκτώβριο από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις: οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες πραγματοποίησαν ρυθμίσεις συνολικής αξίας 287 εκατ. ευρώ για πάνω από 7.620 οφειλέτες. Η πλειοψηφία αυτών των ρυθμίσεων αφορά κυρίως στεγαστικά δάνεια. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποιεί η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις προς τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, περίπου €10,5 δισ. δάνεια έχουν καταστεί ενήμερα μέσω των εργαλείων ρύθμισης.

Τέλος, ολοκληρώθηκε πρόσφατα από τους συναρμόδιους φορείς η τεχνική υλοποίηση και είναι πλέον εφικτή η αίτηση των συνυπεύθυνων προσώπων εταιρειών που έχουν λυθεί ή εκκαθαριστεί, δυνάμει του Ν. 5072/2023, προκειμένου να αποφύγουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και να διασώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh) ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.