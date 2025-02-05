Σημαντική αύξηση του μέσου μισθού κατά 7,2% και διπλασιασμό του ρυθμού αύξησης των θέσεων εργασίας, με ταυτόχρονη μείωση του εργασιακού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, καταγράφει η ετήσια έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για το 2024, αποτυπώνοντας τη θετική πορεία της αγοράς εργασίας στη χώρα μας.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, ο μέσος μισθός ανήλθε στα 1.342 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2023 (1.251 ευρώ) και συνολική αύξηση 28,3% από το 2019 (1.046 ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά από το 2013 που ξεκίνησαν οι ετήσιες εκθέσεις του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η πλειοψηφία των εργαζομένων (53,7%) λαμβάνει μισθό άνω των 1.000 ευρώ, έναντι 46,3% το 2023 και 36,3% το 2019.

Παράλληλα, η έκθεση καταγράφει αύξηση της πλήρους απασχόλησης στο 76,4%, ήτοι 1,6% πάνω από το 2023 και 7,2% πάνω από το 2019 (74,8% το 2023 και 69,20% το 2019).

Επίσης, το 2024 καταγράφηκαν 93.312 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,1% (2.390.157 εργαζόμενοι έναντι 2.296.845 το 2023), με τον ρυθμό αύξηση των θέσεων εργασίας να έχει διπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο 2022-2023 (93.312 επιπλέον εργαζόμενοι έναντι 47.246 επιπλέον εργαζομένων).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι παρατηρείται μείωση του χάσματος μισθωτής απασχόλησης ανδρών και γυναικών, το οποίο περιορίστηκε στις 3,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2024, έναντι 4,08 ποσοστιαίων μονάδων το 2023 και 6,74 ποσοστιαίων μονάδων το 2019.

Ο αριθμός των εργαζομένων ηλικίας 15 έως 29 ετών το 2024 ήταν 469.634. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση κατά 12.137 εργαζομένους (ποσοστιαία αύξηση 2,6%) σε σχέση με το 2023 και κατά 61.456 ( ποσοστιαία αύξηση 15%) σε σχέση με το 2019.

Νίκη Κεραμέως: Οι πρωτοβουλίες μας αποδίδουν καρπούς

«Η Έκθεση ΕΡΓΑΝΗ για το 2024 αποδεικνύει ότι οι πρωτοβουλίες μας για την αύξηση των μισθών και την ενίσχυση της απασχόλησης αποδίδουν καρπούς», σχολίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σχολιάζοντας την έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

«Η αισθητή βελτίωση των αμοιβών, η αύξηση της πλήρους απασχόλησης και ο διπλασιασμός των νέων εργαζομένων σε σχέση με το 2023, δείχνουν τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και αναδεικνύουν τη χρησιμότητα των παρεμβάσεων. Το 2025 συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη δημιουργία ακόμα περισσότερων ποιοτικών θέσεων εργασίας, για ακόμα υψηλότερους μισθούς, για να απολαμβάνει κάθε εργαζόμενος τις συνθήκες εργασίας που του αξίζουν», σημείωσε η υπουργός Εργασίας.



