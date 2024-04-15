Η Tesla θα απολύσει πάνω από το 10% του εργατικού δυναμικού της σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα της εταιρείας που είδε το Ρόιτερς, καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη μείωση των πωλήσεων που καταγράφεται εν μέσω ενός εντεινόμενου πολέμου τιμών για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η μεγαλύτερη στον κόσμο αυτοκινητοβιομηχανία βάσει της αγοραίας αξίας της είχε το Δεκέμβριο του 2023 συνολικά 140.473 εργαζομένους, όπως φαίνεται από τα τελευταία ετήσια στοιχεία που έχει ανακοινώσει. Στο υπόμνημα δεν διευκρινίζεται πόσες θέσεις εργασίας θα επηρεαστούν.

«Καθώς ετοιμάζουμε την εταιρεία για την επόμενη φάση ανάπτυξής μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε κάθε πλευρά της εταιρείας για μειώσεις κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας», αναφέρει στο εσωτερικό υπόμνημα ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Ίλον Μασκ.

«Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, έχουμε κάνει εμπεριστατωμένη επιθεώρηση του οργανισμού και πήραμε τη δύσκολη απόφαση να μειώσουμε τον αριθμό των εργαζομένων κατά περισσότερο από 10% παγκοσμίως», προσθέτει.

Η Tesla δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η τιμή των μετοχών της Tesla κατέγραψε σήμερα πτώση 0,3% στις συναλλαγές πριν από το άνοιγμα της Γουόλ Στριτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

