ΟΠΕΚΑ: Κλείνει την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου η πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, κλείνει οριστικά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 18.00 για τους δικαιούχους του 2025. Όπως αναφέρει το υπουργείο, συνολικά 275.659.412 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.146.168 δικαιούχους.

Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.



Τι πρέπει να κάνετε:

Ελέγξτε άμεσα την κατάσταση της αίτησής σας.

Υποβάλετε οριστικά την αίτηση ή πραγματοποιήστε τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.



Περισσότερες πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού ΕΔΩ και χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΔΩ.



Πηγή: skai.gr

