Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της ΔΕΗ με την προσθήκη σημαντικής ισχύος αιολικών πάρκων, οι συνέργειες με τις εξαγορές στη Ρουμανία για τη δημιουργία «ενεργειακού διαδρόμου» στην Ανατολική Ευρώπη και η διεύρυνση της συμμετοχής στη νέα μονάδα φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης, που αναμένεται να έχει σημαντικές εξαγωγικές δυνατότητες είναι τα βασικά οφέλη της ΔΕΗ από τη συμφωνία εξαγοράς ΑΠΕ από τους ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά, που ανακοίνωσε χθες η επιχείρηση.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΔΕΗ αγοράζει:

-2 αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 43,3 MW που μπήκαν πρόσφατα σε λειτουργία, το 2019 (11,5 MW στην Κάρυστο) και το 2024 (31,8MW στη Μάνη), σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό.

-Έργα ΑΠΕ υπό ανάπτυξη συνολικής ισχύος έως 1,7 GW. Από αυτά, τα 1.050 MW αφορούν σε έργα αιολικών πάρκων, ενώ τα υπόλοιπα σε φωτοβολταϊκά.

-το 20% των μετοχών της Damco Energy του ομίλου Κοπελούζου στην Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε. Με αυτό τον τρόπο, η ΔΕΗ αυξάνει το μερίδιό της από 51% σε 71% στην Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης και αποκτά καταστατική πλειοψηφία.

Όπως ανέφεραν πηγές της επιχείρησης, με τη συμφωνία αυτή η ΔΕΗ κάνει ένα σημαντικό βήμα για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της στην εγχώρια αγορά, για τη σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών μονάδων και αύξηση των ΑΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα αιολικά. «Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμφωνία τόσο για τα έργα σε λειτουργία όσο και για τα υπό ανάπτυξη περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο έργα αιολικής ενέργειας επιτυγχάνει ένα σημαντικό ζητούμενο για τη ΔΕΗ, καθώς διαφοροποιεί το πορτοφόλιό της σε έργα ΑΠΕ, ενισχύοντας το μερίδιο των αιολικών έργων στο μείγμα. Η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος τόσο τεχνολογικά (αιολικά, ΦΒ, υδροηλεκτρικά) όσο και γεωγραφικά (Ελλάδα, ΝΑ Ευρώπη) αντιμετωπίζει με τον πιο αποδοτικό τρόπο την στοχαστικότητα των ΑΠΕ», ανέφεραν.

Σημείωναν εξάλλου πως το γεγονός ότι ο Όμιλος ΔΕΗ προβλέπεται να προσφέρει ως αντίτιμο συνδυασμό μετρητών και ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα, 106 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 70 εκατ. ευρώ σε ίδιες μετοχές, σημαίνει ότι δε χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν ταμειακά διαθέσιμα για όλο το ποσό της εξαγοράς, ενώ παράλληλα αποτελεί και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης του Ομίλου Κοπελούζου στη μετοχή της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το business plan του Ομίλου ΔΕΗ, το 2026 η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ του Ομίλου θα διπλασιαστεί σε σχέση με σήμερα και θα φτάσει τα 8,9 GW. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα αυξηθεί το 2026 στα 13,1 GW από 10,7 GW σήμερα, παρά τη σταδιακή απόσυρση μονάδων με καύσιμο το λιγνίτη, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο συνολικής ισχύος 2,8 GW.

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών προχωρά τόσο με την ωρίμανση έργων από την ίδια την επιχείρηση όσο και με στρατηγικές συνεργασίες. Τα κυριότερα έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι τα μεγάλα φωτοβολταϊκά στα εξαντλημένα λιγνιτωρυχεία. Στη Βόρεια Ελλάδα η ΔΕΗ έχει συνολικά περίπου 800 MW υπό κατασκευή στην Πτολεμαΐδα (στο λιγνιτικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας) και στην ίδια περιοχή υπάρχει και αιολικό πάρκο 26 MW που αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Στις στρατηγικές συνεργασίες περιλαμβάνονται:

Η κατασκευή συνολικά 940 MW φωτοβολταϊκών στην περιοχή των εξαντλημένων ορυχείων στην περιοχή του Αμυνταίου, σε συνεργασία με την RWE.

Τα 16 φωτοβολταϊκά έργα συνολικής αδειοδοτημένης ισχύος 1,6 GW, που αναπτύσσονται από τη Motor Oil και τη ΔΕΗ σε διάφορες τοποθεσίες.

Η συμφωνία με την Metlen Energy and Metals για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων έως 2.000 MW σε Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία και Ρουμανία, τα οποία θα αποκτώνται σταδιακά από τη ΔΕΗ όταν ολοκληρώνεται η σύνδεσή τους με τα ηλεκτρικά δίκτυα της κάθε χώρας.

Η συμφωνία με την Intrakat, η οποία περιλαμβάνει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 75 αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων υπό ανάπτυξη συνολικής ισχύος 1,6 GW.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

