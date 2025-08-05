Στις ελληνικές τράπεζες εστιάζει το σημερινό σχόλιο της DBRS, στο οποίο αναλύονται τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες: Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Τα συνοπτικά κυριότερα σημεία από το σχόλιο της DBRS εστιάζουν στα:

Οι ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 2,4 δισ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2025, αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση.

Τα ανοδικά καθαρά έσοδα από προμήθειες και συναλλαγές, σε συνδυασμό με τον έλεγχο του κόστους και το σταθερό πιστωτικό κόστος, μετρίασαν τη μείωση του NII.

Οι δείκτες κόστους κινδύνου και ποιότητας ενεργητικού έχουν συγκλίνει στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η χρηματοδότηση και η ρευστότητα του τομέα παραμένουν υγιείς και η κεφαλαιακή του θέση είναι ισχυρή.

«Οι ανθεκτικές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2025 προκάλεσαν την αναθεώρηση προς τα πάνω του στόχου κερδοφορίας για το 2025, κυρίως λόγω της ισχυρότερης πιστωτικής επέκτασης και των ευνοϊκών τάσεων για την ποιότητα του ενεργητικού» δήλωσε ο Andrea Costanzo, Vice President, European Financial Institution Ratings.

«Η εύρωστη κεφαλαιακή θέση, όπως υποδεικνύεται επίσης από τις καλύτερες επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της EBA για το 2025, διασφαλίζει ευελιξία για μελλοντική στρατηγική», πρόσθεσε.

