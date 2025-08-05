Ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), με τη συμμετοχή 17 κορυφαίων στελεχών της ΑΑΔΕ και στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκροτείται με απόφαση του διοικητή της ανεξάρτητης Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή. Στην Ομάδα συμμετέχουν γενικοί διευθυντές που εποπτεύουν καίριους τομείς, όπως είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, οι φορολογικοί έλεγχοι, τα τελωνεία και το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η ΟΔΕ, σύμφωνα με την απόφαση, θα αποκτήσει άμεση, πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε κτιριακή υποδομή, ηλεκτρονική εφαρμογή και πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μπορεί να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο:

- Κάθε αίτηση επιδότησης που υποβάλλεται στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Για παράδειγμα, θα μπορεί να ζητήσει το σύνολο των αρχείων για τις επιδοτήσεις ελαιοπαραγωγών σε μία συγκεκριμένη περιφέρεια και να διασταυρώσει τα ποσά με τα δηλωθέντα εισοδήματα των δικαιούχων στο Taxisnet.

- Όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Οργανισμός με ιδιωτικούς αναδόχους.

- Κάθε δικαιολογητικό και έγγραφο που αφορούν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τη ροή των χρημάτων, από την έγκριση έως την καταβολή των επιδοτήσεων.

Η ΟΔΕ θα συντάσσει μηνιαίες αναφορές προόδου απευθείας προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ. Σε αυτές τις αναφορές θα καταγράφονται οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που ανακύπτουν, δημιουργώντας έναν μηχανισμό άμεσης λογοδοσίας έως την κορυφή της πυραμίδας. Ο συντονιστής της Ομάδας θα έχει τη δυνατότητα να καλεί στις συνεδριάσεις μόνο τα μέλη που απαιτούνται ανάλογα με τη θεματολογία, αλλά και στελέχη από άλλους φορείς, διασφαλίζοντας ευελιξία και τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων.

Σημειώνεται, ότι την περασμένη Παρασκευή, 1η Αυγούστου, υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ μετέβησαν στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου συναντήθηκαν με στελέχη του Οργανισμού. Στόχος ήταν η έναρξη της συνεργασίας των δύο φορέων του Δημοσίου, ενόψει και της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ μαζί με την Οικονομική Αστυνομία έχουν αναλάβει να εντοπίσουν όσους εισέπραξαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις. Όταν εντοπιστούν παρατυπίες θα αρχίσει το έργο της ανάκτησης των χρημάτων, με όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

