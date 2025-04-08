ΗΠΑ: Κατά των δασμών το 57% των Αμερικανών - Το 73% περιμένει αυξήσεις τιμών

Αυξήσεις τιμών σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αγαθών περιμένει η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών, ως αποτέλεσμα της απόφασης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει σαρωτικούς δασμούς σε όλα τα εισαγόμενα αγαθά στις ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της τριήμερης δημοσκόπησης που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, το 73% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι τιμές θα αυξηθούν τους επόμενους έξι μήνες στα αγαθά που αγοράζουν καθημερινά, ενώ μόλις το 4% απάντησε ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν. Το υπόλοιπο 23% είτε δεν περιμένουν μεταβολές των τιμών είτε δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί εντύπωση ότι περίπου το 57% των ερωτηθέντων, συμπεριλαμβανομένου του 1/4 των ερωτηθέντων που πρόσκεινται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ, δήλωσε αντιτίθεται στους νέους αμερικανικούς δασμούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν οριζόντιο φόρο τουλάχιστον 10% στα εισαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα.

Παρότι δε το 52% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση συμφωνεί με το επιχείρημα της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι άλλες χώρες εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ όσον αφορά το εμπόριο, μόλις περίπου το 39% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ των νέων δασμών του Τραμπ.

Επίσης το 44% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την άποψη του Τραμπ ότι η θέσπιση των νέων υψηλότερων δασμών θα οδηγήσει σε εκτίναξη της αμερικανικής μεταποιητικής δραστηριότητας.

Σημαντικό ρόλο για τη στάση των Αμερικανών απέναντι στους δασμούς και εάν αποτελούν μια σωστή πολιτική διαδραματίζει πάντως, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, η κομματική τους τοποθέτηση. Είναι ενδεικτικό ότι οι μισοί ερωτηθέντες -συμπερλαμβανομένων σχεδόν όλων των Ρεπουμπλικανών- δήλωσαν ότι συμφωνούν πως «οποιοσδήποτε βραχυπρόθεσμος οικονομικός πόνος αξίζει τον κόπο προκειμένου να γίνουν οι ΗΠΑ ισχυρότερες μακροπρόθεσμα». Αντίθετα, οι άλλοι μισοί -συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των Δημοκρατικών- διαφώνησαν.

Η δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, η οποία διενεργήθηκε διαδικτυακά και σε παναμερικανικό επίπεδο, συμμετείχαν σε 1.027 ενήλικες στις ΗΠΑ και είχε περιθώριο σφάλματος περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες.



