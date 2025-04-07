Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ αφιερωμένη στην δραματική αύξηση των δασμών, την ένταση με το Ιράν και τον πόλεμο στην Γάζα.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να επιστρέψει την Τετάρτη στο Ισραήλ, και αμέσως μετά θα καταθέσει στη δίκη για διαφθορά που διεξάγεται εις βάρος του.

Οι δασμοί πρώτο θέμα στην ατζέντα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έφθασε στην Ουάσινγκτον προερχόμενος από την Ουγγαρία και είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που θα συναντηθεί με τον αμερικανό πρόεδρο μετά την απόφασή του να επιβάλει επιπλέον δασμούς στα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ να εξαιρέσει το Ισραήλ από τους δασμούς που ανέρχονται σε 17% στις εισαγωγές ισραηλινών προϊόντων.

Αμέσως μετά την άφιξή του, συναντήθηκε με τον αμερικανό υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και τον εκπρόσωπο Εμπορίου του Λευκού Οίκου Τζέιμισον Γκριρ.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου «η συνάντηση ήταν θερμή, φιλική και παραγωγική».

Prime Minister Benjamin Netanyahu met this evening, at Blair House in Washington, with US Commerce Secretary Howard Lutnick and US Trade Representative Jamieson Greer.



The meeting was warm, friendly and productive. pic.twitter.com/lqIo5Pq3T2 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 7, 2025

«Είμαι ο πρώτος ξένος ηγέτης που θα συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ για το κρίσιμο για την ισραηλινή οικονομία θέμα», δήλωσε ο Νετανιάχου πριν αναχωρήσει από την Βουδαπέστη. «Πιστεύω ότι αυτό αντανακλά την ειδική προσωπική σχέση και τον μοναδικό δεσμό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, που είναι ζωτικής σημασίας αυτήν την στιγμή».

Σύμφωνα με τον Jonathan Rynhold, διευθυντή Πολιτικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο Bar-Ilan του Τελ Αβίβ, ο Νετανιάχου θα επιδιώξει να αποσπάσει εξαίρεση από τους δασμούς για λογαριασμό του Ισραήλ.

Μία τέτοια εξαίρεση θα ωφελήσει όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά θα ικανοποιήσει και τους Ρεπουμπλικανούς του Κονγκρέσου, οι οποίοι αυτήν την στιγμή δεν είναι διατεθειμένοι να έρθουν αντιμέτωποι με τον Τραμπ για το θέμα, σύμφωνα με τον Jonathan Rynhold.

Το Ισραήλ προσπάθησε να γλιτώσει την νέα φορολογική επιβάρυνση λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα την περασμένη Τρίτη, την παραμονή των ανακοινώσεων του Τραμπ, αίροντας το σύνολο των δασμών που απέμεναν επί του 1% των αμερικανικών προϊόντων.

Ομως ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλογίζουν σημαντικό έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου με το Ισραήλ, έναν από τους βασικούς προορισμούς της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Αυτό το ταξίδι στην Ουάσινγκτον αποτελεί επίσης μέσον για τον Νετανιάχου να παίξει το παιγνίδι και να δείξει στον Τραμπ ότι το Ισραήλ τον ακολουθεί», σύμφωνα με τον Yannay Spitzer, καθηγητή Οικονομίας του Εβραϊκού Πανεπιστημίου. «Δεν θα εκπλαγώ αν ανακοινωθούν υποχωρήσεις προς το Ισραήλ (...) και αυτό θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα για άλλες χώρες».

Ο Νετανιάχου θα φέρει επίσης στις συνομιλίες του με τον Τραμπ τον πόλεμο στην Γάζα, το θέμα των ομήρων και την «αυξανόμενη ιρανική απειλή», σύμφωνα με το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σχετικά με το θέμα του Ιράν, ο Τραμπ έχει καλέσει την Τεχεράνη σε «απευθείας διαπραγματεύσεις» επί νέας συμφωνίας για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και έχει απειλήσει το Ιράν με βομβαρδισμό σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας.

Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί απέρριψε τον διάλογο με τις ΗΠΑ λέγοντας ότι «στερείται νοήματος».

«Η πρόταση του Ιράν για έμμεσες διαπραγματεύσεις είναι μία πρόταση γενναιόδωρη, υπεύθυνη και σώφρων (...).

Προς το παρόν, αποφασίζουμε να επικεντρωθούμε σε ό,τι έχουμε προτείνει», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη περιμένει την απόφαση των ΗΠΑ.

«Οι απειλές κατά του Ιράν, αν υλοποιηθούν, θα προκαλέσουν ταχεία, άμεση και συνολική απάντηση», προειδοποίησε.

Πηγή: skai.gr

