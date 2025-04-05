Το... basic 10% των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ τέθηκε σε ισχύ από σήμερα, επηρεάζοντας μία σειρά από χώρες, δίνοντας παράλληλα ένα πρώτο δείγμα γραφής των όσων θα ακολουθήσουν ως αποτέλεσμα της πολιτικής του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ.

Πρόκειται για το 10% δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε όλες τις εισαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ και τον οποίο είναι υποχρεωμένες πλέον να καταβάλουν οι εταιρείες, ώστε να εξασφαλίσουν «πάσο» στην αμερικανική αγορά.

Ποιες είναι οι χώρες που εντάσσονται στο πλαίσιο του 10%; Σύμφωνα με τη λίστα που παρουσίασε το BBC πρόκειται για τις:

Ηνωμένο Βασίλειο

Σιγκαπούρη

Βραζιλία

Αυστραλία

Νέα Ζηλανδία

Τουρκία

Κολομβία

Αργεντίνη

Ελ Σαλβαδόρ

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σαουδική Αραβία

Οι υπόλοιπες χώρες, με τις οποίες οι ΗΠΑ διατηρούν εμπορικές σχέσεις, ανάμεσά τους η Ευρωπαϊκή Ένωση (άρα και η Ελλάδα) και η Κίνα, θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυστηρότερους δασμούς, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ από τις 9 Απριλίου.

