Jaguar Land Rover: “Παγώνει” εξαγωγές αξίας 6,5 δισεκατομμυρίων λιρών στις ΗΠΑ

Η Jaguar Land Rover (JLR) αναστέλλει όλες τις αποστολές στις ΗΠΑ, με τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία να αντιμετωπίζει τον αντίκτυπο των δασμών 25% του Ντόναλντ Τραμπ στα ξένα αυτοκίνητα.

Η κίνηση της JLR είναι το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα του άμεσου αντίκτυπου ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου σε Βρετανούς εργαζομένους και εταιρείες, με τον S&P 500 να χάνει 5,06 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία αγοράς μόνο τις τελευταίες δύο ημέρες.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία απασχολεί 38.000 άτομα στη Βρετανία, θα σταματήσει τις αποστολές αυτοκινήτων από τη Δευτέρα, ενώ εξετάζει πώς να προσαρμόσει το κόστος στις αμερικανικές εξαγωγές της.

Σύμφωνα με την Telegraph η αναστολή αποστολών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ θα διαρκέσει δύο εβδομάδες.

Η εταιρεία, με έδρα το Κόβεντρι, πούλησε 430.000 αυτοκίνητα το τελευταίο έτος (Μάρτιο 2024 με Μάρτιο 2025), με σχεδόν το ένα τέταρτο των πωλήσεών της να πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ.

Η Jaguar Land Rover πούλησε αυτοκίνητα αξίας 6,5 δισεκατομμυρίων λιρών στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τη μεγαλύτερη από οποιαδήποτε αγορά.

Δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου κινδυνεύουν από τους δασμούς του Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνείται μέχρι στιγμής να υπαναχωρήσει στους δασμούς, επιμένοντας αντ' αυτού ότι «μόνο οι αδύναμοι θα πέσουν».

Σε μια δήλωση το Σάββατο, ένας εκπρόσωπος της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας είπε ότι «οι ΗΠΑ είναι μια σημαντική αγορά για τις μάρκες πολυτελείας της JLR. Καθώς εργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τους νέους όρους συναλλαγών με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, λαμβάνουμε ορισμένες βραχυπρόθεσμες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της παύσης της αποστολής τον Απρίλιο, καθώς αναπτύσσουμε τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδιά μας».

Πηγή: skai.gr

