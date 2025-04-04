Μπλερ προς Στάρμερ: Μην απαντήσεις στους δασμούς του Τραμπ

Ο Τόνι Μπλερ προέτρεψε την Παρασκευή τον Κιρ Στάρμερ να αποφύγει να απαντήσει στους δασμούς των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 10% σε όλες τις βρετανικές εξαγωγές που κατευθύνονται προς την Αμερική.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο οποίος επεδίωκε την πραγμάτωση “ειδικής σχέσης” μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του (από το 1997 έως το 2007), σημείωσε ότι η Βρετανία δεν θα ωφεληθεί από μια “ανταγωνιστική απάντηση”.

“Δεν νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου να απαντήσει”, είπε ο Μπλερ στους φοιτητές του King's College του Λονδίνου σε σχόλια που αναφέρθηκαν αρχικά από τον Independent, επαινόντας την ψύχραιμη απάντηση του Στάρμερ για τους δασμούς. Σημειώνεται ότι στην ΕΕ επιβλήθηκαν δασμοί 20% ενώ στην Κίνα συνολικά 54%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.