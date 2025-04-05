Οι επιπτώσεις των δασμών, oι εναλλακτικές και τo διακύβευμα

«Το 70% των εξαγωγών μας προς τις ΗΠΑ θα επηρεαστεί. Αυτό υπολογίζεται περίπου σε 380 δισ. ευρώ και οι συνολικοί δασμοί που λαμβάνουν οι ΗΠΑ για τις εξαγωγές της Ε.Ε. είναι λίγο πάνω από 81 δισ. Αν συγκρίνουμε με το ποσό των δασμών που έχουν εισπράξει οι ΗΠΑ έως τώρα από τις εξαγωγές της Ε.Ε., το οποίο ήταν περίπου 7 δισ., είναι προφανώς ένα τεράστιο άλμα», αναφέρει ανώτατος Ευρωπαίος αξιωματούχος.



Για τον λόγο αυτό και επειδή ο παραδοσιακός «σύμμαχος»» έχει «απογοητεύσει» τους Ευρωπαίους κατά τα λεγόμενα της προέδρου της Κομισιόν, οι Βρυξέλλες αναζητούν ήδη άλλους εμπορικούς εταίρους από τους οποίους θα αγοράσουν προϊόντα, που έως τώρα εισάγονταν από τις ΗΠΑ.



«Αγαπάμε τη σόγια, αλλά μπορούμε να την αγοράσουμε από τη Βραζιλία. Δεν χρειάζεται πια να εισάγουμε από τις ΗΠΑ. Μας αρέσει, φυσικά, η Harley-Davidson αλλά και η Moto Guzzi. Ή η Yamaha. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις» αναφέρουν ανώτατοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Βρυξέλλες στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε νέες συνεργασίες κοιτάζοντας… προς εκείνους που πλήττονται εξίσου από τους αμερικανικούς δασμούς: Μεξικό, χώρες της Mercosur, Ινδία, Νοτιοανατολική Ασία κ.α.

Μια κρίση εμπιστοσύνης

Η λέξη «κλειδί» είναι πλέον η «εμπιστοσύνη». «Αναζητούμε εταίρους που μπορούμε να εμπιστευτούμε» αναφέρουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.



Πρόκειται για κίνηση «ματ», η οποία όμως έρχεται καθυστερημένα, ίσως λόγω της αφέλειας που διακατείχε πάντα το «μπλοκ» ότι η Ουάσιγκτον θα ήταν πάντα ένας «αξιόπιστος» εταίρος και ενώ γνώριζε τις προθέσεις του Τραμπ από την πρώτη του θητεία. Όπως και στο κομμάτι της ασφάλειας, έτσι και στο εμπόριο η Ε.Ε ξυπνά αργά από έναν διαρκή «λήθαργο».



Καθυστερημένη είναι και η πολυαναμενόμενη «απάντησή» της στους «τιμωρητικούς» δασμούς του Τραμπ. Από τις πρώτες κιόλας «απειλές» του Αμερικανού προέδρου εναντίον της Ε.Ε πριν καν ορκιστεί, οι Βρυξέλλες διατυμπάνιζαν ότι είναι καθ’ όλα έτοιμες να απαντήσουν έναντι των «άδικων» μέτρων.

Ελπίζουν σε διαπραγμάτευση

Τα πρώτα αντίμετρα της Ευρώπης στους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, που ανακοινώθηκαν στις 12 Μαρτίου θα επιβληθούν σχεδόν ένα μήνα μετά, στις 9 Απριλίου και έπονται εκείνα για τους δασμούς στα αυτοκίνητα, αλλά και στους «ανταποδοτικούς» κατά τον Τραμπ δασμούς, της 2ας Απριλίου.



«Θέλουμε να δώσουμε χρόνο στις διαπραγματεύσεις» εξηγούν ανώτατοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ενώ παράλληλα σημειώνουν ότι το τεράστιο μέγεθος των επιπτώσεων στην οικονομία της Ε.Ε πρέπει προσεχτικά να αξιολογηθεί και να αποτιμηθεί. Λογικότατο επιχείρημα, αλλά αυτό που δεν παραδέχονται δημόσια είναι οι «πιέσεις» που έχει δεχθεί η Κομισιόν από διάφορα κράτη μέλη να «στοχοποιήσει» συγκεκριμένα προϊόντα, όπως η Γαλλία για το αμερικανικό μπέρμπον, εν μέσω «απειλών» των ΗΠΑ για δασμούς έως και 200% στα κρασιά.

Μπορούν να μείνουν ενωμένοι;

Το μεγαλύτερο άλλωστε «στοίχημα» για την Ε.Ε δεν είναι η «απάντηση» στους δασμούς του Τραμπ. Αυτή θα συμβεί κάποια στιγμή, έστω και καθυστερημένα και ενδεχομένως να είναι και για τον λόγο αυτό πιο αποτελεσματική.



Η διατήρηση της «ενότητας» του «μπλοκ» των 27 είναι εκείνο που και σε αυτή την περίπτωση διακυβεύεται. Βασικός σκοπός άλλωστε του Αμερικανού προέδρου είναι να «σπάσει» αυτό που δεν αναγνωρίζει έτσι και αλλιώς ως «οντότητα» με διμερείς -όπως ήδη προαναγγέλλει -συμφωνίες. Επαφίεται στους Ευρωπαίους να προτάξουν την ενδυνάμωση της ένωσής τους έναντι των εγχώριων συμφερόντων τους. Θα το πράξουν;

