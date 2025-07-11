Η φαρμακοβιομηχανία προσπαθεί να συνέλθει μετά την πρόταση - σοκ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για δασμούς 200%, η οποία απειλεί να ανεβάσει τις τιμές των φαρμάκων και να καταστρέψει τα εταιρικά περιθώρια κέρδους, σημειώνει το CNBC.

Ο Τραμπ προειδοποίησε και πάλι την Τρίτη ότι οι πολυαναμενόμενοι δασμοί σε ολόκληρη τη βιομηχανία θα ανακοινωθούν «πολύ σύντομα», αφού η κυβέρνηση ξεκίνησε τον Απρίλιο τη λεγόμενη έρευνα 232 για τον κλάδο.

Ο Τραμπ πρότεινε, οι εν λόγω εισφορές να μην τεθούν σε ισχύ αμέσως, αλλά να λάβουν μια περίοδο χάριτος «περίπου ενός με ενάμιση έτους».

Οι αναλυτές ωστόσο προειδοποιούν ότι ένας τέτοιος συντελεστής - ακόμη και με καθυστέρηση- θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις τιμές των φαρμάκων και στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών.

«Ένας δασμός 200% θα διογκώσει το κόστος παραγωγής, θα συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους και θα επιφέρει διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού, οδηγώντας σε ελλείψεις φαρμάκων και υψηλότερες τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές», έγραψε η Barclays σε σημείωμά της την Τετάρτη.

Οι αναλυτές της UBS αναφέρθηκαν σε μια «σημαντική αρνητική επίπτωση» στα περιθώρια κέρδους. Εν τω μεταξύ, το πλήγμα για τους ασθενείς θα μπορούσε να είναι «καταστροφικό», δήλωσε την Τρίτη η Afsaneh Beschloss, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας RockCreek Group, αναφερόμενη σε μια εκτιμώμενη εισφορά 100%.

«Αυτό θα ήταν δυνητικά καταστροφικό για κάθε άνθρωπο, επειδή χρειαζόμαστε αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι εταιρείες αυτές χρειάζονται πολύ χρόνο για να τα παράγουν εδώ στις ΗΠΑ», δήλωσε η Beschloss στην εκπομπή «Closing Bell» του CNBC.

Υπολογίζεται ότι ένας δασμός μόλις 25% στις εισαγωγές φαρμάκων θα οδηγούσε τις τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ σε αύξηση κατά σχεδόν 51 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, αυξάνοντας τις εγχώριες τιμές έως και 12,9% εάν μετακυλιστούν στους ασθενείς, σύμφωνα με έρευνα της βιομηχανικής ομάδας Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), η οποία την Τετάρτη κατακεραύνωσε τις προτάσεις του προέδρου ως «αντιπαραγωγικές» για τα αποτελέσματα της υγείας.

Η καθυστέρηση φέρνει μικρή ανακούφιση

Τα φαρμακευτικά προϊόντα έχουν στο παρελθόν εξαιρεθεί από τους εμπορικούς δασμούς λόγω του κρίσιμου χαρακτήρα τους. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει τον κλάδο για τις αθέμιτες, κατά τη γνώμη του, πρακτικές τιμολόγησης και έχει παροτρύνει τις εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ.

Σε απάντηση, μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες - συμπεριλαμβανομένων των Novartis, Sanofi, Roche, Eli Lilly και Johnson & Johnson με έδρα τις ΗΠΑ - έχουν αναλάβει δεσμεύσεις να επενδύσουν μεγάλα ποσά στις ΗΠΑ.

Η UBS χαρακτήρισε την περίοδο χάριτος της κυβέρνησης για τους δασμούς 12 έως 18 μηνών ως «ανεπαρκή χρόνο» για τις εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ.

«Χρειάζονται 4 έως 5 χρόνια για τη μετακίνηση της παραγωγής σε μια νέα τοποθεσία», έγραψαν οι αναλυτές.

Πηγή: skai.gr

