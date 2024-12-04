Coca-Cola Τρία Έψιλον: Νέα επένδυση στο εργοστάσιο Τσακίρης Chips στην Αταλάντη

Χρονιά ορόσημο αποτελεί η φετινή για την Tsakiris Chips, που γιορτάζει 70 χρόνια ιστορίας με μια μεγάλη καινοτομία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο Νικόλαος Κουτσιούρης, διευθυντής εργοστασίου στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, η εταιρεία ολοκλήρωσε επενδύσεις ύψους 0,4 εκατ. ευρώ για την έρευνα και ανάπτυξη του νέου προϊόντος Tsakiris Sticks Cup, καθώς και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο των Tsakiris Chips στην Αταλάντη.

Η καινοτόμα συσκευασία επιτρέπει στους καταναλωτές το πολλαπλό άνοιγμα και κλείσιμο, διατηρώντας το προϊόν σε ιδανικές συνθήκες κατανάλωσης. Επιπλέον, η νέα συσκευασία μπορεί εύκολα να ανακυκλωθεί, διαχωρίζοντας το χάρτινο περίβλημα από το πλαστικό δοχείο. Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση θα δοθεί από την εταιρεία στην επέκταση του νέου προϊόντος τόσο στο οργανωμένο λιανεμπόριο όσο και στη μικρή λιανική.

«Τα Tsakiris Chips επενδύουν στην καινοτομία μέσα από την πρωτοποριακή συσκευασία Tsakiris Sticks Cup. Η καινοτομία αυτή σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τη μάρκα, δημιουργώντας ευκαιρίες σε μία δυναμική και ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία», σημείωσε η Ιωάννα Στρουμπή, CCH Brands Marketing Director.

Η Tsakiris Chips εντάχθηκε στον όμιλο Coca-Cola Τρία Έψιλον το 2004 και σήμερα κατέχει μερίδιο αγοράς στα πατατάκια 7% σε αξία. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία στο σύνολό της αποτιμάται σε αξία πωλήσεων πάνω από 200 εκατ. ευρώ. Για την Coca Cola Τρία Έψιλον η κατηγορία των snacks είναι πολύ δυναμική και χαρακτηρίζεται από διαρκή αναζήτηση για κάτι νέο και διαφορετικό. Ειδικά τα πατατάκια που κατέχουν το 50% της ευρύτερης κατηγορίας των σνακ κινούνται με ρυθμό αύξησης 7%, σύμφωνα με την Γιώτα Καρασακαλίδου, Business Manager Snacks της Τσακίρης.

Το εργοστάσιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Αταλάντη είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής. Με 27 χρόνια λειτουργίας στηρίζει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς παραγωγής του εργοστασίου, αλλά και μέσα από τις συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές πρώτων υλών. Συγκεκριμένα απασχολεί 76 άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων εργάζονται στην εταιρεία για πάνω από 15 χρόνια. Μαζί με τους εργαζόμενους των άμεσων τοπικών συνεργατών του εργοστασίου, απασχολούνται στην περιοχή περισσότερα από 150 άτομα.

Για την παραγωγή των Tsakiris Chips χρησιμοποιείται 100% φυσική και προσεκτικά επιλεγμένη πατάτα. Αυτή την πρώτη ύλη υψηλής ποιότητας επεξεργάζονται οι άνθρωποι του εργοστασίου, με τη βοήθεια ενός υπερσύγχρονου εξοπλισμού, με μέγιστη παραγωγική δυναμική 4.500 τόνους ανά έτος. Σε ό,τι αφορά την προμήθεια πρώτης ύλης, η εταιρεία διατηρεί συνεργασίες με 12 εγχώριους προμηθευτές και κατά μέσο όρο το 75% της πατάτας που χρησιμοποιεί είναι ελληνική. Παράλληλα, εισάγει πατάτες από Γαλλία και Ολλανδία για την κάλυψη των περαιτέρω αναγκών.

Το εργοστάσιο λειτουργεί με αυστηρές συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας, ενώ με την εφαρμογή όλων των συστημάτων ελέγχου ποιότητας, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που παράγει. Παράλληλα, το εργοστάσιο υιοθετεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγική διαδικασία, ενώ επενδύει στη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Ανακυκλώνει στο 100% τα παραπροϊόντα της παραγωγικής του διαδικασίας. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος κατά 25% μέσω της χρήσης λαμπτήρων LED και με τη χρήση ηλεκτροκινητήρων/αεροσυμπιεστών πράσινης κατηγορίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

