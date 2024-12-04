Ποιες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν επιδοτούμενους εργαζόμενους 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Δύο 24ωρα απέμειναν σε όσους εργοδότες ενδιαφέρονται να προσλάβουν υπαλλήλους με επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος, προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις.

Όσοι πληρούν τα κριτήρια θα μπορούν να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους για διάστημα 7 μηνών στην επιχείρησή τους.

Για αυτό το διάστημα η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.



Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, λοιπόν, λήγει η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 25.000 νέους και ενώ ήδη έχουν ήδη καλυφθεί 22.000 θέσεις, δηλαδή το 88% των διαθέσιμων θέσεων.

Ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν στο πρόγραμμα

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, κατά το τρίμηνο πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

- Επιχειρήσεις με προσωπικό: 0-3 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 1

- Επιχειρήσεις με προσωπικό: 4-9 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 2

- Επιχειρήσεις με προσωπικό: 10-19 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 3

- Επιχειρήσεις με προσωπικό: 20-30 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 5

- Επιχειρήσεις με προσωπικό: 31-50 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 8

- Επιχειρήσεις με προσωπικό: 51+ άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 20% του προσωπικού και έως 20 ωφελούμενους

Το «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για άνεργους νέους 18-29 ετών» της ΔΥΠΑ ξεκίνησε τον Ιούνιο και αποτελεί την πρώτη δράση της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.

Ποιοι άνεργοι μπαίνουν στο πρόγραμμα

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που ούτε συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ούτε απασχολούνται.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 7 μήνες και η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), αναλογία δώρων εορτών, επιδόματος αδείας ενώ οι ωφελούμενοι έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη του e-ΕΦΚΑ.

Ποια είναι η διαδικασία

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στο gov.gr και προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων.

H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις, οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους και η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων.

Με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies/proghramma-apoktisis-epaghghelmatikis-empeirias-proerghasia-ghia-neoys-anerghoys-18-29-etwn

