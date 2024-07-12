Πάνω από τις προβλέψεις της αγοράς, τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και σε επίπεδο κερδών, κινήθηκαν τα αποτελέσματα β’ τριμήνου της Citigroup.

Σύμφωνα με το CNBC η αμερικανική τράπεζα Citigroup ανακοίνωσε:

Κέρδη: Στα 1,52 δολ. ανά μετοχή, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι θα διαμορφωθούν στα 1,39 δολ.

Εσοδα: Στα 20,14 δισ. δολ., με αύξηση 4%, συγκριτικά με τα 20,07 δισ. δολ που προέβλεπαν οι αναλυτές

Η τράπεζα ανακοίνωσε πως τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν αύξηση άνω του 10%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στα 3,22 δισ. δολ. που αντιστοιχούν στα 1,52 δολ. ανά μετοχή.

Τα έσοδα από διαπραγμάτευση μετοχών αυξήθηκαν κατά 37%, στα 1,5 δισ. δολ., περίπου 300 εκατ. δολ. υψηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς.

Τα έσοδα από σταθερό εισόδημα υποχώρησαν κατά 3% στα 3,6 δισ. δολ., ανάλογα με τις εκτιμήσεις, με τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική να ενισχύονται κατά 60% στα 853 εκατ. δολ.

Με πτώση 1,5% στα 64,70 δολ. αντιδρά η μετοχή στα αποτελέσματα β’ τριμήνου.

“Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την πρόοδο που έχουμε σημειώσει στην εκτέλεση της στρατηγικής μας, αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο που έχουμε εφαρμόσει," δήλωσε η CEO της Citigroup, Jane Fraser. “Οι αγορές σημείωσαν ένα ισχυρό φινάλε στο τρίμηνο, καταγράφοντας καλύτερες επιδόσεις από αυτές που προβλέπαμε”.

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι η Fraser είχε ανακοινώσει ένα σχέδιο με βάση το οποίο θα απλοποιούνταν η διοικητική δομή της τράπεζας, ενώ παράλληλα θα μειώνονταν και τα κόστη για την τρίτη μεγαλύτερη, με βάση τα στοιχεία ενεργητικού, τράπεζα των ΗΠΑ.



