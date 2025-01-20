Στην έναρξη διαγωνισμού για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και της περίφραξης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), συνολικού προϋπολογισμού 11,5 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), προχωρά η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) του Υπερταμείου/Growthfund.

Το PPF, ως Διενεργούσα Αρχή, έχει αναλάβει τη δημοπράτηση του έργου, το οποίο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση και βέλτιστη αξιοποίηση του πιο εμβληματικού αθλητικού κέντρου της χώρας.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και της εκτέλεσης εργασιών για τις στοχευμένες δομικές αποκαταστάσεις στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και την αποκατάσταση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και της περίφραξης του συγκροτήματος του ΟΑΚΑ.

Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

- Στεγανώσεις αρμών περιμετρικά του Κεντρικού Ολυμπιακού Σταδίου.

- Αντιμετώπιση των ρηγματώσεων στον χώρο του Ποδηλατοδρομίου.

- Αποκατάσταση επιφανειών και φυτεύσεις στον Περιβάλλοντα Χώρο.

- Ανάπλαση της Αγοράς και αποκατάσταση των Pavilions.

- Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση νέου εσωτερικού οδικού δικτύου στην περιοχή μεταξύ του ποδηλατοδρομίου και των κολυμβητικών εγκαταστάσεων.

- Εργασίες για τη μελέτη – κατασκευή Τοίχων Αναρρίχησης και Οικίσκων στον περιβάλλοντα χώρο.

- Προμήθεια και τοποθέτηση νέας Περίφραξης και αποξήλωση της υπάρχουσας.

- Προμήθεια και τοποθέτηση Φυλακίων.

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 14 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο, ενώ οι πόροι για την υλοποίησή του προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025.

Το έργο αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών για τον ριζικό εκσυγχρονισμό του ΟΑΚΑ, συνολικού προϋπολογισμού 111 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), τις οποίες έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας το PPF του Υπερταμείου/Growthfund σε συνεργασία με το ΤΕΕ και το Υπουργείο Αθλητισμού.



Πηγή: skai.gr

