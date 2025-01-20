Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Σε... ομηρία δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

Σε «ομηρία» ως προς το ελβετικό φράγκο βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες, όπως καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα το ζήτημα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.

«Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου 60.000-70.000 δάνεια. Αν το πολλαπλασιάσετε επί 3, που αφορά τα νοικοκυριά ουσιαστικά ή τους ανθρώπους που έχουν μπει εγγυητές στα δάνεια αυτά, μιλάμε για πάνω από 200.000 συμπολίτες μας που τους απασχολεί κι αγωνιούν για το ζήτημα αυτό», όπως είπε ο κ. Τσάπαλος, προσθέτοντας:

«Η κυβέρνηση έχει πει δια στόματος Κωστή Χατζηδάκη ότι θα έρθει παρέμβαση σε σύντομο χρονικό διάστημα και την κατάλληλη χρονική στιγμή, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Ακούμε τις αγωνίες των ανθρώπων αυτών, βλέπουμε τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα έρθουμε να ανακοινώσουμε μια παρέμβαση που θα είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Όχι μόνο μεταξύ των δανειοληπτών και των τραπεζών, αλλά και μεταξύ εκείνων των δανειοληπτών που πληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους σε ελβετικό φράγκο ή άλλων. Λίγο ακόμα υπομονή, γιατί θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι ολοκληρωμένο και σωστά τεκμηριωμένο με δίκαια αποτελέσματα σε όλους».

