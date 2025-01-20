Η Κίνα κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να ακούσουν «τη φωνή της λογικής» όσον αφορά το θέμα του TikTok, αφού νόμος που απαγορεύει την εφαρμογή αυτή τέθηκε σε ισχύ στην αμερικανική επικράτεια.

«Ελπίζουμε ότι η αμερικανική πλευρά θα ακούσει τη φωνή της λογικής και θα προσφέρει ένα ανοιχτό, δίκαιο και αμερόληπτο εμπορικό περιβάλλον στις εμπορικές οντότητες όλων των χωρών που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

«Το TikTok είναι μια εφαρμογή που χαίρει μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των Αμερικανών χρηστών και είναι παρούσα εδώ και πολλά χρόνια στις ΗΠΑ. Διαδραματίζει θετικό ρόλο στην προώθηση της απασχόλησης και στην τόνωση της κατανάλωσης στις ΗΠΑ», σημείωσε η ίδια στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η λειτουργία του μέσου αυτού κοινωνικής δικτύωσης αποκαταστάθηκε χθες, Κυριακή, στις ΗΠΑ, λίγες μόνον ώρες μετά την αναστολή της σε μια πολιτική νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ορκίζεται σήμερα πρόεδρος.

Μια ένδειξη του γεγονότος ότι η ζωτικότητα της πλατφόρμας αυτής που χρησιμοποιούν πάνω από 170 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ δεν επηρεάστηκε ήταν ότι αμέσως πλημμύρισε με βίντεο που πανηγύριζαν για την επάνοδό της.

Νωρίτερα χθες, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να εκδώσει διάταγμα μόλις ορκιστεί σήμερα για την αναστολή της εφαρμογής του νόμου που απαγορεύει το TikTok στην επικράτεια των ΗΠΑ.

Ο νόμος αυτός που είχε υιοθετηθεί πέρυσι επιτρέπει την αναβολή της εφαρμογής του για 90 ημέρες μέχρι να βρεθεί αγοραστής, προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή στη μητρική εταιρεία του TikTok, την κινεζική ByteDance, αντί της απαγόρευσής του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

