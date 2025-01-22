Eurobank: Ξεκίνησε placement για το 2,2% της τράπεζας από τον Prem Watsa

Placement για το 2,2% της Eurobank ή 80 εκατομμύρια μετοχές έχει ήδη ξεκινήσει από τον μεγαλομέτοχο Prem Watsa (Fairfax) και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, με την τιμή να ανακοινώνεται το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τιμή αναμένεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την τρέχουσα αγορά και ειδικότερα περίπου 4% κάτω.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ζήτηση έχει ήδη καλύψει πλήρως την προσφορά, με το βιβλίο να έχει "κλείσει".

Το Placement πραγματοποιείται λόγω εποπτικής απαίτησης για τη μείωση του ποσοστού του κ. Watsa κάτω από το όριο της καταστατικής μειοψηφίας του 33,3%.

Σημειώνεται ότι ο Prem Watsa είχε λάβει ειδική άδεια από την εποπτική αρχή για να διατηρεί μεγαλύτερο ποσοστό χωρίς να ασκεί δικαιώματα ψήφου, ωστόσο η αναθεώρηση της στάσης της αρχής οδήγησε στην απόφαση να προχωρήσει στην πώληση των μετοχών.

Ο Prem Watsa έχει προσφέρει σταθερή στήριξη στην Eurobank για πολλά χρόνια και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, σε συνεργασία με τη διοίκηση της τράπεζας, στην εξυγίανση του ισολογισμού της, ξεκινώντας από την απορρόφηση της Grivalia. Επίσης, συνεχίζει να στηρίζει την επέκταση της τράπεζας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνείς αγορές, όπως στην προσπάθεια επέκτασης στην ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: skai.gr

