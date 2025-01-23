Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό. Μεγάλος κερδισμένος ήταν ο τομέας της τεχνολογίας, στον απόηχο των εξαγγελιών Τραμπ για επενδύσεις 500 δισεκ. δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 130,92 μονάδων (+0,30%), στις 44.156,73 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 252,56 μονάδων (+1,28%), στις 20.009,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 37,13 μονάδων (+0,61%), στις 6.086,37 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.