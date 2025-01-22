Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι επικείμενοι δασμοί που αναμένεται να επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ μπορεί να είναι θετικοί για την οικονομία της χώρας.

Παρά τους φόβους ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό στο εσωτερικό, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας βάσει ενεργητικού δήλωσε ότι θα μπορούσαν να προστατεύσουν τα αμερικανικά συμφέροντα και να φέρουν τους εμπορικούς εταίρους πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για καλύτερες συμφωνίες για τη χώρα, εάν χρησιμοποιηθούν σωστά.

«Αν το σχέδιο έχει λίγο πληθωριστικό αντίκτυπο, αλλά είναι καλό για την εθνική ασφάλεια, ας είναι τότε. Θέλω να πω, ξεπεράστε το», δήλωσε ο Ντάιμον στο CNBC κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. «Η εθνική ασφάλεια υπερισχύει ενός λίγο μεγαλύτερου πληθωρισμού».

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ έχει προβληματίσει τον κόσμο όσον αφορά τους δασμούς, απειλώντας τη Δευτέρα να επιβάλει δασμούς στο Μεξικό και τον Καναδά, και στη συνέχεια επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής την Τρίτη στην Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ σήμερα απείλησε και τη Ρωσία με δασμούς αν δεν τερματίσει άμεσα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ «πολύ, πολύ άσχημα» λόγω του μεγάλου ετήσιου εμπορικού πλεονάσματος. Οι ΗΠΑ είχαν πέρυσι έλλειμμα 214 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την ΕΕ έως τον Νοέμβριο του 2024.

Μεταξύ των σκέψεων είναι η επιβολή δασμών 10% στην Κίνα και 25% στον Καναδά και το Μεξικό, καθώς οι ΗΠΑ προσβλέπουν στην αναθεώρηση της τριμερούς συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Η συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά πρόκειται να επανεξεταστεί τον Ιούλιο του 2026.

Ο Ντάιμον δεν αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες των σχεδίων του Τραμπ, αλλά δήλωσε ότι εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής των δασμών. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

«Βλέπω τους δασμούς ως ένα οικονομικό εργαλείο, αυτό είναι όλο», δήλωσε ο Ντάιμον. «Είναι ένα οικονομικό όπλο, ανάλογα με το πώς το χρησιμοποιείς, γιατί το χρησιμοποιείς, τέτοια πράγματα».

Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς ευρείας κλίμακας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, κατά την οποία ο πληθωρισμός κυμαινόταν κάτω από 2,5% κάθε έτος. Παρά τη διαφαινόμενη απειλή των δασμών, το δολάριο των ΗΠΑ υποχώρησε αυτή την εβδομάδα.

«Οι δασμοί μπορούν να επηρεάσουν το δολάριο, αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ανάπτυξη», τόνισε ο Ντάιμον.

Δεν το λέει μόνο ο Ντάιμον

Σημειώνεται ότι ο Ντάιμον δεν είναι ο μόνος μεγάλος διευθύνων σύμβουλος της Wall Street που μίλησε θετικά για τους δασμούς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, μιλώντας επίσης στο CNBC από το Νταβός, δήλωσε ότι οι ηγέτες του επιχειρείν προετοιμάζονται για αλλαγές στην πολιτική, μεταξύ άλλων σε θέματα εμπορίου.

«Νομίζω ότι με την πάροδο του χρόνου το ζήτημα μετατρέπεται σε εξισορρόπηση ορισμένων εμπορικών συμφωνιών. Νομίζω ότι αυτή η επανεξισορρόπηση μπορεί να είναι εποικοδομητική για την ανάπτυξη των ΗΠΑ, αν αντιμετωπιστεί σωστά», δήλωσε ο Σόλομον. «Το ερώτημα είναι, πόσο γρήγορα, πόσο προσεκτικά. Κάποια από αυτά είναι τακτικές διαπραγμάτευσης για πράγματα πέρα από το εμπόριο».

«Με την κατάλληλη χρήση, μπορεί να είναι εποικοδομητικοί», πρόσθεσε. «Αυτό θα έχει εξελίξεις κατά τη διάρκεια του έτους και πρέπει να το παρακολουθούμε στενά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.