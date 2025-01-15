Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο σταδιακής απαγόρευσης ρωσικού LNG και αλουμινίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει περιορισμούς στις εισαγωγές ρωσικού αλουμινίου και να καταργήσει σταδιακά το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου κυρώσεων που στοχεύει τη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση του ζητήματος.

Το σχέδιο, το οποίο θα αποτελεί μέρος του 16ου πακέτου κυρώσεων του μπλοκ, περιλαμβάνει περιορισμούς σε δεκάδες ακόμη πλοία που αποτελούν μέρος του σκιώδους στόλου δεξαμενόπλοιων της Μόσχας που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και περαιτέρω ελέγχους των εξαγωγών σε αγαθά που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Η κίνηση αυτή θα έχει επίσης την αποκοπή περαιτέρω τραπεζών από τα διεθνή συστήματα πληρωμών SWIFT, δήλωσαν οι πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι περιορισμοί στο αλουμίνιο θα είναι σταδιακοί με το χρονικό πλαίσιο και το πεδίο εφαρμογής να μην έχουν ακόμη καθοριστεί, είπαν οι πηγές.

Οι προτάσεις εξακολουθούν να συζητούνται μεταξύ των κρατών μελών και ενδέχεται να αλλάξουν πριν από την επίσημη παρουσίασή τους, σημειώνει το διεθνές πρακτορείο.

Εφοδιασμός

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες προηγουμένως ήταν απρόθυμες να εγκαταλείψουν το ρωσικό LNG, παρακολουθούν με νευρικότητα την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου λόγω του κρύου καιρού και των νέων κυρώσεων των ΗΠΑ στη ρωσική ενέργεια.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν επιβάλει σταδιακά κυρώσεις σε ορισμένα ρωσικά έργα LNG για να περιορίσουν τα σχέδια επέκτασης των εξαγωγών της Μόσχας, αλλά αυτές οι προσπάθειες έχουν κάνει ελάχιστα για να μειώσουν την όρεξη της περιοχής για ρωσικές προμήθειες που δεν έχουν πληγεί από κυρώσεις. Οι παραδόσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν σε επίπεδο ρεκόρ πέρυσι.

Η Ρωσία αποτελούσε βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς αλουμινίου πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά οι αποστολές έχουν μειωθεί λόγω της σταδιακής αναδιάταξης των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Η Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου το 6% των ευρωπαϊκών εισαγωγών, με τις αποστολές να έχουν μειωθεί στο μισό από τα επίπεδα του 2022, ανέφερε η αναλύτρια της Morgan Stanley Amy Gower. Η Κίνα αγοράζει ρωσικό μέταλλο σε μεγαλύτερες ποσότητες από την έναρξη του πολέμου και αν επιβληθεί απαγόρευση εισαγωγών, ο αντίκτυπος στην αγορά θα εξαρτηθεί από το αν μπορούν να αναδρομολογηθούν πρόσθετες ποσότητες, είπε η ίδια.

Μεγάλοι αγοραστές

Η επιβολή κυρώσεων για το ρωσικό αέριο από αγωγούς δεν είναι βιώσιμη, επειδή μια ομάδα εθνών, συμπεριλαμβανομένων της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, εξακολουθούν να βασίζονται στις προμήθειες από τον ρωσικό προμηθευτή φυσικού αερίου Gazprom, δήλωσαν ορισμένοι από τους αξιωματούχους.

Η απαγόρευση του LNG, οι εισαγωγές του οποίου έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ πέρυσι, είναι πιο εφικτή επειδή οι τρεις χώρες που εισάγουν το μεγαλύτερο μερίδιο του καυσίμου -η Ισπανία, το Βέλγιο και η Γαλλία- δεν αναμένεται να μπλοκάρουν τα τιμωρητικά μέτρα κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Το μπλοκ εξετάζει επίσης προτάσεις για τη λίστα περισσότερων εταιρειών σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίες βοηθούν τη Ρωσία να αποκτήσει τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε όπλα, καθώς και περιορισμούς στον ρωσικό τομέα μεταφορών.

Ξεχωριστά, η ΕΕ σκοπεύει να κλείσει περαιτέρω παραθυράκια που επιτρέπουν στη Μόσχα να παρακάμπτει τις υφιστάμενες κυρώσεις, καθώς και να εισαγάγει υψηλότερους δασμούς σε γεωργικά προϊόντα και λιπάσματα παράλληλα με μια νέα δέσμη κυρώσεων.

Το μπλοκ σκοπεύει να υιοθετήσει τη νέα δέσμη μέτρων τον επόμενο μήνα με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την εισβολή της Ρωσίας στη γείτονα.

Πηγή: skai.gr

