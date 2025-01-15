Ξεκίνησε ήδη η καταγραφή των ζημιών μετά τη φωτιά στις εγκαταστάσεις logistics της «Καραμολέγκος» στο Κορωπί, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία το πρωί της Τετάρτης, ενώ η εταιρεία «Απολλώνιον» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει τη σωστή τροφοδοσία των καταστημάτων της.

Η λειτουργία του εργοστασίου «Καραμολέγκος» συνεχίζεται απρόσκοπτα, καθώς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα που να επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Όπως ανακοινώθηκε χθες, 14 Ιανουαρίου, αργά το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σοβαρής έκτασης στις εγκαταστάσεις logistics της εταιρείας «Απολλώνιον» στο Κορωπί, όπου και ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, για την έγκαιρη και ασφαλή απομάκρυνση του συνόλου του προσωπικού.

Η διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και παράλληλα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια η εταιρεία «Απολλώνιον» να εξασφαλίσει τη σωστή τροφοδοσία των καταστημάτων της, διασφαλίζοντας στο ακέραιο την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η λειτουργία του εργοστασίου «Καραμολέγκος» συνεχίζεται απρόσκοπτα, καθώς εξαρχής, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα που να επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία.

Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη στο Πυροσβεστικό Σώμα και στους εθελοντές δασοπυροσβέστες για την άμεση και αποτελεσματική επέμβασή τους, καθώς και στους εργαζομένους μας για την ψυχραιμία και τη συνεργασία που επέδειξαν.»



