Του Βαγγέλη Δουράκη

Χαμηλότοκα δάνεια από 3.000 έως 25.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής 12 έως και 96 μήνες και περίοδο χάριτος μέχρι έξι μήνες, θα μπορούν να εξασφαλίσουν χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό ως 10 άτομα, όπως και ελεύθεροι επαγγελματίες. Υιοθετώντας τις απαραίτητες «ευελιξίες» εξειδικευμένα αδειοδοτημένα Ιδρύματα θα δανειοδοτούν πολύ μικρά σχήματα, που υπό φυσιολογικές συνθήκες αδυνατούν να βρουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την λειτουργία τους.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ενεργοποιεί λοιπόν το Ταμείο Μικροπιστώσεων: Μέσω αυτού, πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και startups θα μπορούν να λαμβάνουν δάνεια έως 25.000 ευρώ.

Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα «μικροδάνεια»

Αυτά τα μικροδάνεια θα διατίθενται μέσω εξειδικευμένων εταιρειών μικροπιστώσεων, οι οποίες έχουν ήδη αδειοδοτηθεί.

Με τη στήριξη του Ταμείου Μικροπιστώσεων, από τη λειτουργία του οποίου προβλέπεται ότι θα ενισχυθούν 3.300 επιχειρήσεις εκ των οποίων 1.000 επιχειρήσεις στο πλαίσιο της γυναικείας επιχειρηματικότητας, τα Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων θα χορηγούν δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ύψους 3.000-25.000 ευρώ και διάρκειας 12-96 μηνών, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες. Για τη χορήγηση των δανείων δεν θα λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το Ταμείο θα παρέχει άτοκη χρηματοδότηση σε ποσοστό 60% για τη γενική επιχειρηματικότητα ή 75% για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ενώ το υπόλοιπο 40% ή 25% αντίστοιχα, θα παρέχεται από τα Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων.

Ποιες είναι οι εταιρείες που χορηγούν «μικροδάνεια»

Επί της ουσίας, το Ταμείο Μικροπιστώσεων θα προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να πάρουν δάνειο από τις παραδοσιακές τράπεζες, λόγω έλλειψης εγγυήσεων ή σταθερού ιστορικού.

Για παράδειγμα, ένας νέος επιχειρηματίας που θέλει να ανοίξει μια μικρή καφετέρια ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας που χρειάζεται εξοπλισμό για τη δουλειά του θα μπορεί να λάβει ένα μικροδάνειο για να ξεκινήσει ή να αναπτύξει την επιχείρησή του.

Σήμερα, στην Ελλάδα λειτουργούν τρεις εταιρείες μικροπιστώσεων:

1. AFI Microfinance: Ξεκίνησε το 2014 και πλέον λειτουργεί ως ίδρυμα μικροπιστώσεων. Παρέχει μικροδάνεια και υποστηρίζει τους δανειολήπτες με συμβουλές και εκπαίδευση για τη σωστή διαχείριση της επιχείρησής τους.

2. ΤΜΕΔΕ Microfinance: Αρχικά απευθυνόταν αποκλειστικά στα μέλη του ΤΜΕΔΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο), αλλά σχεδιάζει να ανοίξει τις υπηρεσίες του και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

3. Microsmart: Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί μία από τις εταιρείες που στηρίζουν τη μικροεπιχειρηματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα

Πάντως και οι συστημικές τράπεζες έχουν ενεργό ρόλο στις μικροπιστώσεις.

Η Eurobank, για παράδειγμα, έχει επενδύσει στην AFI Microfinance, αποκτώντας το 19,9% των κοινών μετοχών της. Μέσα από αυτή τη συνεργασία και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EASI, η Eurobank έχει χορηγήσει πάνω από 650 μικροδάνεια, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα προσφέρουν μικροδάνεια με μεγαλύτερα όρια, έως 50.000 ευρώ, και διάρκεια αποπληρωμής που μπορεί να φτάσει τα 10 έτη.

Αυτά τα δάνεια διατίθενται χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις, καθώς καλύπτονται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυοδοσίας Investeu Microfinance.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.